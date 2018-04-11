Участки земли бывшего вице-губернатора Алтая уходят с молотка за бесценок 

В среду, 11 апреля, станут известны результаты торгов. В качестве лотов были выставлены семь участков земли Сергея Шабалина, который тринадцать лет назад занимал пост вице-губернатора Алтайского края, после чего перешел на должность гендиректора ОАО «Горно-Алтайская ГЭС». Площадь каждого участка занимает — 12–17 га и пока у них нет покупателя. Как сообщают «Известия», цена земли опустилась до минимальной отметки — один рубль.
Известно, что согласно материалам дела о процедуре банкротства, введенной в отношении экс-чиновника, его задолженность перед кредиторами составляет порядка 90 млн рублей. В данный момент Сергей Шабалин проживает в Москве и работает в АО «Гарнизон», а его дело рассматривается в Арбитражном суде Новосибирской области, поскольку в этом регионе зарегистрирован бывший главный энергетик Алтая.