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Вытегорец сбежал от судебных приставов в Санкт-Петербург
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Вытегорец сбежал от судебных приставов в Санкт-Петербург 

Вологда.рф 2 часа назад
30 тысяч рублей за моральный ущерб не оплатил житель Вытегры. Не желая гасить долг, мужчина переехал в Санкт-Петербург.
Судебные приставы долго призывали мужчину оплатить задолженность. Когда стало понятно, что к его совести взывать бессмысленно, исполнители судебных решений пошли на более жесткие меры. В частности, аннулировали его водительские права. Но и этого оказалось недостаточно: нарушитель ездил на автомобиле без документов.
Ответственность наступила, когда его остановили сотрудники ГИБДД. Ему выписали штраф и напомнили, что за нарушение постановления судебных приставов его ждет более серьезное наказание — до 50 часов обязательных работ или лишение прав на год. Должник осознал масштабы проблемы и оплатил всю сумму долга.
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