Вытегорец сбежал от судебных приставов в Санкт-Петербург

30 тысяч рублей за моральный ущерб не оплатил житель Вытегры. Не желая гасить долг, мужчина переехал в Санкт-Петербург

Судебные приставы долго призывали мужчину оплатить задолженность. Когда стало понятно, что к его совести взывать бессмысленно, исполнители судебных решений пошли на более жесткие меры. В частности, аннулировали его водительские права. Но и этого оказалось недостаточно: нарушитель ездил на автомобиле без документов.