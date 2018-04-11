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Суд оштрафовал «Ауру»: на какую сумму попал торговый центр
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Суд оштрафовал «Ауру»: на какую сумму попал торговый центр 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
По решению суда торговый центр «Аура» оштрафовали на 25 тысяч рублей. Прокуратура Кировского района провела проверку после того, как на детском аттракционе «Пляж» произошёл несчастный случай: девочка расшибла голову.
Правоохранительные органы проверяли как сам аттракцион, так и торговый центр. Во время проверки прокуратура несколько раз запрашивала у собственника «Ауры» документы, разрешающие установку этого аттракциона. Однако собственник это проигнорировал.
— По результатам собственник «Ауры» ООО «ЯрРенИнвест» привлечён к административной ответственности к наказанию в виде штрафа в размере 25 000 рублей, — рассказали в прокуратуре Кировского района.
Напомним, девочка ударилась головой, когда играла в бассейне с шариками. В деле разбирался и уполномоченный по правам ребёнка. Именно он сообщил тогда о нарушениях: у аттракциона отсутствовали документы по технике безопасности и медицинские книжки у сотрудников.
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