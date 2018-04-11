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Как обустроить дымоход для газового конденсационного котла: 6 правил
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Как обустроить дымоход для газового конденсационного котла: 6 правил 

IVD.ru 2 часа назад
Фото: IVD.ru
Фото: Ecotec-plus
1. Дымоход должен быть устойчив к кислотной коррозии
Дымоход должен быть выполнен из материалов, обладающих повышенной устойчивостью к кислотной коррозии. Одно дело, когда через трубу проходят горячие продукты сгорания, и совсем другое — когда в ней образуется конденсат, концентрированная кислота с pH от 3 до 5.
2. Дымоход должен обеспечивать свободный слив конденсата в специальный резервуар
Этот резервуар (котёл) должен быть оборудован сифонным гидрозатвором, заполненным водой, чтобы избежать попадания дымовых газов в сливной трубопровод.
Утепленный. Фото: Navien
3. Нужно предусмотреть принудительную тягу
Температура уходящих газов низкая (примерно 55 С), втрое ниже уходящих газов из обычного котла (180 С). Из-за этого естественной тяги дымохода, как правило, недостаточно, поэтому в конденсационных котлах используют принудительную тягу. Вентилятор котла способствует удалению дымовых газов из котла.
4. Дымоход должен быть герметичен
Из-за принудительной тяги дымоход обязательно должен быть герметичен по всей своей длине (например, используются манжетные уплотнения). А иначе часть дымовых газов будет попадать в помещение.
Коаксиальный. Фото: Protherm
5. Необходим постоянный приток воздуха
Для нормальной работы конденсационного котла требуется организовать постоянный приток воздуха к нему. Это можно осуществлять несколькими способами, например, забирая воздух из помещения, если в нём есть достаточный его приток. Если приточного воздуха недостаточно, приток воздуха организуется через тот же дымоход, который для этого обычно делают в виде концентрического трубопровода (коаксиальный дымоход). По внутренней трубе внутрь поступает уличный воздух, а по внешней отводятся дымовые газы.
Компактный котёл с коаксиальным дымоходом. Фото: Борис Безель
6. Надо правильно определить длину дымохода
Длина дымохода не может быть произвольно большой, она определяется мощностью вентилятора конкретной модели котла. Для каждой модели конденсационного котла она своя, и указывается в технических характеристиках изделия. Например, модель De Dietrich VIVADENS MCR-P 24 рекомендуется подключать к коаксиальному дымоходу с горизонтальным окончанием и с диаметрами воздушного канала 60 мм и для дымовых газов 100 м. И длина этого дымохода не должна превышать 6 м, если он имеет с горизонтальное окончание (выходной отрезок трубы выходит горизонтально через стену дома) либо 20 м, если коаксиальный дымоход имеет строго вертикальную конструкцию.
Редакция благодарит компанию De Dietrich за помощь в подготовке материала
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