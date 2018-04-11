Ещё
Река Сура затопила часть набережной в Пензе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Река Сура затопила часть набережной в Пензе 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ночь на 11 апреля уровень воды в реке Суре резко поднялся. Вода покрыла поверхность набережной, реконструкция которой пока не завершена, передает пресс-служба городской мэрии.
Прибывший на место подтопления Виктор Кувайцев и его заместитель по земельным и градостроительным работам Магомед Агамагомедов встретились с подрядчиком, который проводит работы по реконструкции набережной.
«Градоначальник убедился, что после прохождения зимы и, несмотря на паводок, плиточный настил полностью сохранился. Подрядчик пояснил, что после нормализации уровня воды в реке работы продолжатся», — говорится в сообщении.
Напомним, в рамках второго этапа реконструкции на набережной будет обустроена верхняя прогулочная зона и площадки для отдых.
После паводка подрядчик продолжит работы по укреплению склона, устройству водоотводных лотков и мощению гранитным камнем нижней прогулочной зоны с южной стороны набережной.
Фото: пресс-служба мэрии Пензы
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На заброшенном заводе в Оренбурге нашли майнинговую ферму Жириновский: никакой войны не будет Дело об избиении тюменца в спецназе УФСИН отправлено на доследование
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России581
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1354
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии452
Рынок отреагировал на заявление Трампа38
США подняли в воздух самолет «судного дня»64
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Ближний Восток
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение