Река Сура затопила часть набережной в Пензе

В ночь на 11 апреля уровень воды в реке Суре резко поднялся. Вода покрыла поверхность набережной, реконструкция которой пока не завершена, передает пресс-служба городской мэрии.

Прибывший на место подтопления Виктор Кувайцев и его заместитель по земельным и градостроительным работам Магомед Агамагомедов встретились с подрядчиком, который проводит работы по реконструкции набережной.

«Градоначальник убедился, что после прохождения зимы и, несмотря на паводок, плиточный настил полностью сохранился. Подрядчик пояснил, что после нормализации уровня воды в реке работы продолжатся», — говорится в сообщении.

Напомним, в рамках второго этапа реконструкции на набережной будет обустроена верхняя прогулочная зона и площадки для отдых.

После паводка подрядчик продолжит работы по укреплению склона, устройству водоотводных лотков и мощению гранитным камнем нижней прогулочной зоны с южной стороны набережной.