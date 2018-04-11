Поклонники не узнали сильно располневшую Надежду Бабкину

Легендарная певица Надежда Бабкина всегда удивляла поклонников своей энергией, задором и оригинальным стилем в одежде. Артистка никогда не стеснялась своих форм, но фото, появившееся в ее блоге вчера, разочаровало фолловеров.

«Боже, что ж так ее разнесло то?», «Боже…что с ней случилось?», «Бабкина поправилась», «Бабкина раздобрела», «Мощно», «Большая», «Почему такая огромная?!?!», «Ого. Ну и размеры», «Располнела. Мужа надо пожалеть. Вот как Пугачева жертвует ради Галкина молодого», «На Борьку Моисеева похожа», «Не фотографируйтесь пожалуйста Больше близко», «Типичная „бабка“ на пенсии! Молодильные яблочки закончились», «Устала худеть», — комментируют одни.

«Ой Надюшаааа, какая же Вы эффектная двма», «Теплая, добрая, родная, любимая наша Надюша», «Какая в Вас сила и красота!», «Господи, Просто русская красавица! Как приятно на Вас смотреть», «Смотришь и душа радуется, что есть еще на руси такие женщины!», «Как вы достали с худобой и полнотой?! Она певица, актриса… Как выйдет на сцену джазовая певица— афроамериканка не обойти, так нормально все воспринимают, а как своей родной… не прощают. Люди, будьте добрее и слушайте песни народные и любите их», — защищают другие.

А как считаете вы? Должна ли женщина быть худой?

Фото: instagram, globallookpress