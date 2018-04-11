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Бабкина удивила подписчиков располневшей фигурой
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Бабкина удивила подписчиков располневшей фигурой 

WomanHit.ru 59 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Несколько часов назад на личной странице художественного руководителя ансамбля «Русская песня» Надежды Бабкиной была опубликована фотогрфия, сделанная во время интервью для передачи «Судьба человека», в котором она рассказала о Николае Добрынине.
В кадре 68-летняя исполнительница предстала в ярком национальном костюме. Однако в комментариях к снимку поклонники резко раскритиковали ее внешний вид, упрекнув за лишний вес: кто-то попытался мотивировать звезду напоминанием о молодом супруге, а кто-то высказал предположение о, возможно, повлиявших на это недугах.
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