Бабкина удивила подписчиков располневшей фигурой

Несколько часов назад на личной странице художественного руководителя ансамбля «Русская песня» Надежды Бабкиной была опубликована фотогрфия, сделанная во время интервью для передачи «Судьба человека», в котором она рассказала о Николае Добрынине

В кадре 68-летняя исполнительница предстала в ярком национальном костюме. Однако в комментариях к снимку поклонники резко раскритиковали ее внешний вид, упрекнув за лишний вес: кто-то попытался мотивировать звезду напоминанием о молодом супруге, а кто-то высказал предположение о, возможно, повлиявших на это недугах.