Службу медико‑социальной экспертизы могут передать в ведение Москвы

Столичное учреждение медико-социальной экспертизы может изменить федеральный статус на городской, перейдя в ведение Москвы , сообщила журналистам в среду председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова

Она добавила, что в таком случае городу будет проще выделять помещения службе МСЭ, подключать их к различным электронным сервисам, чтобы инвалиды могли записать на медико-социальную экспертизу через единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) или другой сервис.

По ее словам, медико-социальная экспертиза в свое время была в системе здравоохранения, потом в связи со слиянием министерств была подчинена Минтруду. Так и осталась. Это чисто федеральная структура, которая имеет соответствующее подчинение. Сегодня выделение помещений в безвозмездное пользование медико-социальной экспертизе — это перевод собственности московской в федеральную.

«Именно поэтому сегодня 63 бюро МСЭ не имеют лицензии, потому что они занимают недостаточную площадь, это сложность и для инвалидов. Эти проблемы носят федеральный характер, потому мы в ответ на обращения граждан пишем бумаги о невозможности решения вопроса, так как служба МСЭ — федеральная», — пояснила Стебенкова.

Она подчеркнула, что Москва — мегаполис, в котором происходит взаимодействие различных структур. Заключение определенного соглашения между Минтрудом и правительством Москвы позволит разрешить проблемы медико-социальной экспертизы, улучшит функционирование сферы.

По ее словам, это поможет сократить число жалоб. Должен быть системный подход.

Разработка и внедрение Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), к которой подключены все поликлиники Москвы, начались в 2011 году. Она стала частью госпрограммы «Информационный город».