Новая единая служба поддержки клиентов заработала в «Востоке»

Сургута, Энергосбытовой холдинг «Восток» внедряет новую единую службу поддержки клиентов для населения, обслуживаемого АО «ЭК „Восток“, Ноябрьским филиалом АО „ЕРИЦ ЯНАО“ и АО „Оренбургсельэнергосбыт“. Теперь жители юга Тюменской области Ноябрьска и Оренбургского района могут получить консультацию по номеру 8 800 250-60-06.

Новая горячая линия содержит голосовое меню, в котором можно получить ответы на часто задаваемые вопросы и выполнить ряд действий без участия операторов, например, передать показания приборов учета или узнать баланс лицевого счета. В автоматическом режиме телефонная служба доступна круглосуточно, связаться с операторами можно с 8.00 до 17.00 по уральскому времени, сообщили »Уралинформбюро" в пресс-службе энергосбытового холдинга.

Для запуска новой линии в «Востоке» обновили программный комплекс и полностью пересмотрели процесс обработки обращений клиентов. Автооператор поможет клиентам получить ответы на максимальное число вопросов, не требующих индивидуального подхода, благодаря чему сотрудники службы смогут полностью сконцентрироваться на нестандартных обращениях, где необходимо детальное рассмотрение.

"На основе обращений клиентов мы постоянно проводим анализ своей работы и корректируем ее, — делится генеральный директор АО «ЭК „Восток“ Максим Ромашев. — Новая служба поддержки клиентов — это еще и объединенная база обращений из разных регионов обслуживания, ее анализировать будет значительно легче. Благодаря этому мы еще быстрее и точнее сможем находить направления, которые требуют усовершенствований или повышенного внимания».