Сергей Харючи предлагает ЯНАО официально назвать Ямалом

«Когда вы говорите: „Ямал“, абсолютно безграмотно называете родной Ямало-Ненецкий автономный округ . Так можно говорить только на кухне», — заявил парламентарий на встрече с представителями окружных СМИ.

Сегодня, 11 апреля, в свой последний рабочий день в качестве депутата Законодательного Собрания он пригласил журналистов, чтобы сказать слова благодарности за совместную работу и поделиться планами на будущее.

Отвечая на вопрос о преемнике, он ответил, что его изберет народ, но новому депутату аксакал посоветует сдвинуть с места вопросы, до которых у него самого не дошли руки.

— Например, есть маленькая деталь, но очень значимая. Вы, журналисты, вместе с чиновниками, чтобы не повторять всякий раз длинное наименование нашего автономного округа, называете его «Ямал». Мы все понимаем, о чем идет речь. Но порой наши земляки из сельских территорий меня спрашивают: «Почему речь идет только о Ямале, а что с остальными муниципальными образованиями?» Ведь официально нет такого субъекта федерации — есть Ямало-Ненецкий автономный округ. Если мы хотим «Ямал» сделать его синонимом, нужно внести это в Конституцию, — пояснил экс-депутат. — Я обратился с этим предложением к губернатору, чтобы он обсудил этот вопрос с профильными специалистами.

Сергей Николаевич представляет в окружном парламенте Ямальский и Тазовский районы. Это один из самых сложных избирательных округов: отдаленный, труднодоступный и занимает почти половину территории ЯНАО. Кроме того, большая часть избирателей — кочевники. Поэтому многие наказы преемнику будут касаться именно этой категории населения. Да и сам отставник не собирается оставлять земляков без поддержки. Как уже сообщал «КС», он намерен создать в Салехарде российский центр оленеводства.

— Это обязательно должен быть научный центр, — заявляет Сергей Харючи. По его словам, даже в Минсельхозе нет специалиста по северному оленеводству. Но если эту отрасль не поддерживать и не развивать, пропадет традиционная культура, а вместе с ней и коренные северные народы исчезнут как этнос.

Центр оленеводства на Ямале может появиться уже до конца года. Идею, по словам собеседника, поддержал глава региона Дмитрий Кобылкин

Напомним, 4 апреля на внеочередном заседании ямальского парламента Сергей Харючи заявил о сложении депутатских полномочий с 12 апреля.