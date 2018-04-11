Ещё
Автор лучшей идеи оформления к юбилею Грозного получит 250 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня

Автор лучшей идеи оформления к юбилею Грозного получит 250 тыс. рублей 

ТАСС 36 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
ГРОЗНЫЙ, 11 апреля. /ТАСС/. Автор лучшей идеи оформления улиц и парков Грозного к 200-летию столицы Чечни получит 250 тыс. рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе мэрии города.
"Мэрия Грозного объявила конкурс дизайнерских работ на разработку Концепции и символики (логотипа) праздничного оформления к 200-летию основания Грозного. Для участия в нем приглашаются архитекторы и ландшафтные архитекторы, дизайнеры, художники, студенты, организации (отдельные мастера или мастерские и творческие коллективы)", — отметили в пресс-службе.
По празднование 200-летия Грозного, которое состоится 5 октября 2018 года, запланировано около 50 мероприятий, в том числе фестивали, конкурсы, форумы, а также реставрация зданий и объектов культурного наследия.
Грозный основан в 1818 году, сегодня это один из крупных городов Северного Кавказа с населением около 300 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
Глава минфина США заявил, что санкции в отношении России будут применяться осторожно Fitch отозвало рейтинги "Русала" Нефтепродукты в НАО будет поставлять "Газпромнефть - Региональные продажи"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявления России о новом оружии встревожили США189
В Кремле прокомментировали заявление Трампа141
Путин прокомментировал мировую обстановку415
Трамп готовит Россию к войне253
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа151
Видео
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение