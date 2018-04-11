Автор лучшей идеи оформления к юбилею Грозного получит 250 тыс. рублей

ГРОЗНЫЙ, 11 апреля. / ТАСС /. Автор лучшей идеи оформления улиц и парков Грозного к 200-летию столицы Чечни получит 250 тыс. рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе мэрии города.

"Мэрия Грозного объявила конкурс дизайнерских работ на разработку Концепции и символики (логотипа) праздничного оформления к 200-летию основания Грозного. Для участия в нем приглашаются архитекторы и ландшафтные архитекторы, дизайнеры, художники, студенты, организации (отдельные мастера или мастерские и творческие коллективы)", — отметили в пресс-службе.

По празднование 200-летия Грозного, которое состоится 5 октября 2018 года, запланировано около 50 мероприятий, в том числе фестивали, конкурсы, форумы, а также реставрация зданий и объектов культурного наследия.

Грозный основан в 1818 году, сегодня это один из крупных городов Северного Кавказа с населением около 300 тыс. человек.