Автор лучшей идеи оформления Грозного к 200-летию получит 250 тысяч рублей

Мэрия Грозного объявила конкурс среди дизайнеров на лучшую концепцию праздничного оформления города к 200-летию чеченской столицы.

Организаторы конкурса предлагают дизайнерам и архитекторам разработать проект оформления для крупнейших проспектов и улиц города, а также для мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова , Цветочного парка и аэропорта, сообщается на сайте мэрии, где опубликовано соответствующее распоряжение городских властей.

Заявки будут приниматься до 18 мая, победителей объявят 29 мая. Автора лучшего проекта ждет приз в 250 000 рублей.

Годом основания Грозного считается 1818 год, когда на берегу реки Сунжа была заложена крепость Грозная. В октябре этого года будет отмечаться 200-летие города. В рамках празднования пройдет порядка 50 мероприятий, в числе которых различные фестивали, спортивные соревнования и форумы.