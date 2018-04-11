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Автор лучшей идеи оформления Грозного к 200-летию получит 250 тысяч рублей
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Автор лучшей идеи оформления Грозного к 200-летию получит 250 тысяч рублей 

«Это Кавказ» 29 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Мэрия Грозного объявила конкурс среди дизайнеров на лучшую концепцию праздничного оформления города к 200-летию чеченской столицы.
Организаторы конкурса предлагают дизайнерам и архитекторам разработать проект оформления для крупнейших проспектов и улиц города, а также для мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова, Цветочного парка и аэропорта, сообщается на сайте мэрии, где опубликовано соответствующее распоряжение городских властей.
Заявки будут приниматься до 18 мая, победителей объявят 29 мая. Автора лучшего проекта ждет приз в 250 000 рублей.
Годом основания Грозного считается 1818 год, когда на берегу реки Сунжа была заложена крепость Грозная. В октябре этого года будет отмечаться 200-летие города. В рамках празднования пройдет порядка 50 мероприятий, в числе которых различные фестивали, спортивные соревнования и форумы.
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