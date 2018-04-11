Самый дорогой ИИ-стартап мира разбогател на слежке за гражданами

Как сообщает агентство Bloomberg, за последние месяцы китайская компания SenceTime разбогатела на 600 миллионов долларов, помогая правительству… следить за собственными гражданами. Дело в том, что SenceTime специализируется на разработке технологий по распознаванию лиц на базе искусственного интеллекта. Компания стала успешной всего за 3 года — и секрет такого успеха довольно прост.

«Если вы когда-либо фотографировались с помощью китайского телефона или ходили по улицам китайских городов, — отмечает Bloomberg , — то очень велика вероятность того, что ваша внешность в цифровом виде оказалась в базе данных SenceTime, связанной с более чем 100 млн мобильных устройств».

Компания также активно сотрудничает с Honda, участвуя в создании автономных автомобилей, а телекоммуникационный гигант Qualcomm выразил заинтересованность в установке системы распознавания лиц на интеллектуальные устройства, выпускаемые компанией.

Успех SenceTime — серьезная заявка на мировое лидерство в области ИИ, которого Китай намеревается достичь к 2030 году. Существует множество факторов, способствующих тому, что услуги компании будут востребованы миллионами граждан Поднебесной в самых различных областях.

По данным CNBC, SenceTime планирует обновить свою платформу ИИ, создать инфраструктуру и «открыть новые возможности для бизнеса». Это означает дальнейшее развитие ПО. Технологии распознавания лиц становятся все более продвинутыми, а обмануть их все труднее. Это, правда, создает серьезные проблемы тем, кто резко против вторжения в свою личную жизнь.