Сайт Кубанского казачьего войска не работает почти месяц

В течение месяца после взлома сайт Кубанского казачьего войска так и не заработал. Ранее сообщалось, что он должен возобновить работу с 16 апреля. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс‐службу Кубанского казачьего войска.

Заявление по поводу взлома подавали в правоохранительные органы . Там провели расследование. Однако в СМИ результаты озвучить нельзя

пресс-служба

Кубанского казачьего войска.

В какие именно правоохранительные органы было направлено заявление, в пресс-службе

не уточнили. Пока новости о войске размещаются на сайте Союза казачьей молодежи Кубани.

По данным издания, 15 марта на сайте Кубанского казачьего войска был размещен призыв бойкотировать выборы. На срочном брифинге по поводу взлома атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда назвал авторов публикации «подлыми, коварными, трусливыми злоумышленниками» и заявил, что они не просто взломали сайт, но и сделали его точную копию.