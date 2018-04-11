Островитянка! 17-летняя дочь Веры Брежневой показала безупречную фигуру в белоснежном бикини 

Соня вместе со своими подругами недавно отправилась на экзотический остров в Сент-Люсии. На новых снимках Киперман позирует в белом бикини скромного фасона, великолепно подчеркивающем ее безупречную фигуру. Она отвернулась от камеры, но не узнать красавицу-блондинку невозможно.
— подписала Соня свои фотографии по-английски. Как всегда, фолловеры юной дочери красотки Веры Брежневой остались в восторге от ее пляжного look. «Потрясающая фигура!», «Восхитительно», «Очень красивая девушка», — пишут они. А как тебе ее фигура?
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Фото:Instagram