Центр подготовки призывников для службы в ВДВ создадут в Башкирии

Соглашение, как следует из текста, предполагает, в частности, «создание на территории региона учебно-материальной базы для подготовки призывников для службы в ВДВ».

Документ также предусматривает взаимодействие по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки к военной службе граждан допризывного возраста и многое другое.

Глава региона также предложил совместно с обществом начать работу по возрождению вертолетного спорта в Кумертау , градообразующим предприятием которого является завод «Вертолетов России».

Колмаков отметил, что между республикой и ДОСААФ «есть все основания развивать отношения в более масштабном русле».

"Мы чувствуем внимание, с которым руководство республики относится к деятельности организации. Все инициативы и новые подходы демонстрируются, начиная именно с Башкирии", — сказал он.