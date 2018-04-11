Центр подготовки призывников для службы в ВДВ создадут в Башкирии 

УФА, 11 апреля. /ТАСС/. Учебный центр подготовки призывников для службы в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) РФ появится на территории Башкирии. Соглашение об этом подписали в среду председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков и глава республики Рустэм Хамитов.
Соглашение, как следует из текста, предполагает, в частности, «создание на территории региона учебно-материальной базы для подготовки призывников для службы в ВДВ».
Документ также предусматривает взаимодействие по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки к военной службе граждан допризывного возраста и многое другое.
Глава региона также предложил совместно с обществом начать работу по возрождению вертолетного спорта в Кумертау, градообразующим предприятием которого является завод «Вертолетов России».
Колмаков отметил, что между республикой и ДОСААФ «есть все основания развивать отношения в более масштабном русле».
"Мы чувствуем внимание, с которым руководство республики относится к деятельности организации. Все инициативы и новые подходы демонстрируются, начиная именно с Башкирии", — сказал он.