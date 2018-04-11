Красноярский край и Якутия будут вместе сохранять таймырскую популяцию северного оленя

Ведомства будут работать вместе для сохранения таймырской популяции дикого северного оленя.

"Популяция дикого северного оленя на территории Красноярского края снижается, расчетно — это менее 500 тыс. особей, и нас это беспокоит. Первоочередная задача — изучить положительный опыт [Якутии] и применить метод учета оленя", — отметил на церемонии подписания и. о. министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин

"Дикий северный олень — мигрирующий вид, вопрос охраны мигрирующих видов имеет межрегиональный характер, и здесь нельзя ограничиваться мерами, которые принимаются отдельными субъектами. Пути миграции таймырской популяции северных оленей — это Красноярский край и Якутия. Мы должны объединить природохранные структуры и усилия, чтобы обеспечить сохранность таймырской популяции оленей", — сообщил ТАСС министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев

Олени мигирируют с полуострова Таймыр в Оленекский и Анабарский район Якутии. «Работа будет направлена против браконьерства.

Совместно с WWF (Всемирный фонд дикой природы — прим. ТАСС) начнем реализацию проекта „Патруль“, направленную на пресечение незаконной охоты на оленей», — добавил он.

Как сообщил ТАСС руководитель научного отдела «Заповедников Таймыра» Леонид Колпащиков, который много лет занимается изучением дикого северного оленя, проблема незаконной охоты на этих животных стоит остро. «К сожалению, олень остается жертвой браконьеров, которые ради добычи пантов сильно влияют на сокращение популяции. Браконьеры оснащены техникой, к примеру, раньше они рубили панты топором, сейчас закупили специальные режущие машинки, которые срезают рог аккуратно. Бороться с этой проблемой можно лишь сообща — объединяя усилия регионов, ученых, журналистов, чиновников и дипломатов», — сказал Колпащиков.

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