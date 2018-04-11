Год волонтеров. В Белгороде открылся центр поддержки добровольчества

Информационная поддержка

В состав оргкомитета по проведению года добровольца в Белгородской области входят представители органов исполнительной власти, региональных управлений МВД МЧС и СМИ. Он будет работать один год. Параллельно с ним формируют Совет по развитию добровольчества в регионе. Он будет работать постоянно по аналогии с Советом духовно-нравственного воспитания молодёжи.

«Этот год должен стать толчком для развития как добровольческих структур, так и нормативно-правового регулирования в сфере добровольчества», — сказал начальник управления молодёжной политики Белгородской области Андрей Чесноков

Федеральный комитет же утвердил план больших, знаковых для страны событий. Они стартовали в марте с форума « Россия — страна возможностей» и продлятся до декабря. 5 декабря, в День добровольца, в Москве подведут итоги.

Весь год в Белгородской области будет работать Ресурсный центр поддержки добровольчества, расположенный в Центре молодёжных инициатив Белгорода

«Наш центр призван стать тем местом, где общественные организации и физические лица будут получать помощь — от консультаций до помощи в решении организационных моментов, методическую и информационную поддержку», — сказал директор ЦМИ Александр Попов

Одним из главных событий года станет конкурс «Доброволец России — 2018».

«Конкурс стартовал 19 марта, сейчас проходит его региональный этап, — говорит руководитель регионального ресурсного центра развития добровольчества ЦМИ Дмитрий Кисиленко. — На информационном портале «Добровольцы России» можно зарегистрироваться, подать проект и стать участником конкурса. Победители регионального этапа, зарегистрировавшись на сайте, смогут пройти во всероссийский этап».

Проекты можно представлять по одному из направлений: «Рождённые помогать», «Вдохновлённые искусством», «Помощь детям», «Вокруг меня», «Уверенные в будущем», «Оберегая сердцем», «Смелые сердцем» и др. Победители получат грантовую поддержку своего проекта.

От слов — к делу

В Белгородской области действует много различных добровольческих организаций — в ссузах и вузах, на местном и региональном уровне. Так, например, Белгородская региональная общественная организация волонтёров «ВМЕСТЕ» действует с 2015 года. Она ведёт социальную добровольческую работу, адресно помогает инвалидам, престарелым, другим социально незащищённым людям.

Экологическое направление — это участие в природоохранных акциях и мероприятиях, в благоустройстве дворов и улиц, в сохранении природного богатства нашего края. Широко известна деятельность волонтёров Победы, направленная на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. В Белгородской области создано региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» — ребята помогают ветеранам ВОВ, организуют гражданско-патриотические акции, следят за состоянием военно-исторических мемориалов в регионе. Есть направления по спортивному и арт-волонтёрству, когда молодёжь помогает в организации спортивных и культурных мероприятий.

4 апреля волонтёры Победы вместе с членами общественной организации «Городская молодёжь» и учащимися Православной гимназии сделали очередное доброе дело: в рамках областной акции «Светлому празднику — чистый город» ребята вышли в парк Памяти и очистили от снега часовню и Памятный знак жертвам фашизма. Ведь в Пасху белгородцы посещают часовню, а к памятному мемориалу возлагают цветы.