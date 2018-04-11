Китай будет активизировать борьбу с пирамидальными схемами

Пекин, 11 апреля / Синьхуа / — Китай будет активизировать борьбу с пирамидальными схемами целенаправленными усилиями, заявил главный регулятор рынка Китая.

Правительство в этом году будет уделять первоочередное внимание усилиям по борьбе с пирамидальными схемами в 11 городах, включая такие мегаполисы, как Чанша, Наньчан, Нанкин , Наньнин и Ухань, говорится в директиве, опубликованной Государственным управлением по регулированию рынка.

В директиве предлагается провести работу по ликвидации онлайновых пирамидальных схем, сочетая онлайн-мониторинг с реальными доказательствами.

Государство будет поощрять онлайн-сообщества и платформы быть свободными от пирамидальных схем и укреплять онлайн-надзор, говорится в документе.

Данный документ также призвал улучшать связи между различными ведомствами, участвующими в принятых местными правительствами мерах по борьбе с пирамидальными схемами.

Несмотря на прогресс, достигнутый в последние годы, пирамидальные схемы, особенно в формате онлайн, остаются проблемой в Китае, вызывая колоссальные финансовые потери, искажая ценности участников, и нанося ущерб системе социального кредита. -0-