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Вологжане чипировали почти полсотни своих питомцев
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Вологжане чипировали почти полсотни своих питомцев 

Вологда.рф 37 минут назад
Фото: Вологда.рф
Таким образом собак и кошек заносят в базу данных животных. Если они потеряются, четверолапых смогут найти с помощью специального чипа. Бесплатное чипирование животных стали проводить сотрудники ОЗЖ «Велес» на средства выигранного президентского гранта. 2,5 млн рублей зоозащитники направят на реализацию программы «Ответственный владелец. Прививка гуманизма».
Собака Барбариска стала 49-м питомцем, который получил бесплатный чип. А всего в рамках проекта их предполагается поставить 1000. Установить и снять его могут только ветеринары. В Вологде бесплатную процедуру проводят в ветклинике на ул. Ярославской, 25а.
«Чип никуда не теряется, он проверятся специальными сканерами. То есть если животное теряется, его приводят в ветклинику, врач проверяет номер и ищет по базе данных. Там находится номер телефона и адрес владельца. То есть так животное может быстрее попасть домой», — рассказала главный ветеринарный врач ветклиники «Фауна» Светлана Разгулова.
Но на улицу Барбариска вряд ли вернется. Ее история началась 13 лет назад, в грустных глазах отражаются события 5-летней давности, когда ее взяли на улице сотрудники «Велеса». Вскоре нашлись и новые хозяева, для которых Бася стала практически членом семьи. Чтобы ее не потерять, решились на важный шаг — внедрить подкожный чип.
«Мы решили, что это дело нужное, мало ли какая ситуация может сложиться. Чтобы быстрее найти питомца, естественно, нужно принимать какие-то меры. Мы решили ее чипировать, ведь это своего рода ее паспорт», — поделилась вологжанка Валентина Фединистова.
Процесс внедрения несложный. Для начала заполняются все необходимые документы — данные о хозяевах и питомце. Все это заносят в специальный паспорт, аналогичные записи делают в программе на компьютере. А сам процесс занимает не больше минуты. Сначала чип — размером с рисовое зернышко — проверяют специальным сканером, на котором высвечивается порядковый номер. Такой же — на наклейке самого чипа. Затем процесс напоминает обычную прививку.
Добавим, это лишь один из этапов проекта, который реализуют зоозащитники «Велеса» на средства гранта. Программа рассчитана на домашних животных. Вологжанам, желающим провести данную процедуру для своих подопечных, необходимо связаться с сотрудниками «Велеса» (8909-597-69-13) и записаться на определенное время.
Все это должно способствовать ответственному отношению хозяев к своим питомцам и предотвратить рост числа бездомных животных, считают зоозащитники. Законодательно сейчас возможность принудительной процедуры чипирования не предусмотрена, однако вопрос этот обсуждается. Напомним, депутаты Гордумы на прошлой неделе заявили, что при поступлении конкретных предложений оценки их необходимости, они готовы принять нормативный акт или выступить с законодательной инициативой.
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