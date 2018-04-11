Уникальные фотографии покорителя космоса из архива легендарного диктора 

Постоянная фотовыставка, посвященная первому космонавту Земли Юрию Гагарину, открылась в управе Гагаринского района. Здесь представлены снимки из личного архива легендарного диктора радио и друга астронавта Юрия Левитана.
Организовал выставку друг и биограф диктора, а также бывший корреспондент «Вечерки» Юрий Белкин. По его словам, во всем городе нет ни одной экспозиции, посвященной подвигу космонавта. — Весь архив Левитана находится у меня дома, — рассказывает Юрий Борисович. — Среди них — никому неизвестные снимки, кадры Гагарина, свидетельствующие о дружбе двух легендарных людей страны. Здесь представлено 20 уникальных фотографий, на которых космонавт запечатлен в кругу родных, друзей и сослуживцев. Есть редкий снимок Юрия Гагарина с королевой Великобритании Елизаветой II. Каждый кадр таит в себе уникальную историю. — С королевой связан случай, — продолжает Беляков. — Для Гагарина специально накрыли стол. Наш герой растерялся — перед ним куча вилок. Юра сказал, уж извините, но вырос в деревне, где пользовался только ложкой. Королева его поддержала, ответила, что сколько здесь живет, до сих пор не знает, зачем все эти приборы нужны. Теперь фотографии переданы в дар управе. Журналист надеется, что они всегда будут напоминать о подвиге человека, чье имя с гордостью носит район. — Голос одного по праву стал голосом 20-го века. Подвиг другого — открыл новую страницу истории прорыва человечества к звездам, — заключил Беляков.
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