Уникальные документы, связанные с именем Юрия Гагарина, покажут нижегородцам

Руководитель комитета Борис Пудалов покажет журналистам заметку внештатного корреспондента газеты «Горьковская правда» о пребывании первого космонавта Юрия Гагарина в Соцгороде с его автографом «Против опубликования в газете не возражаю», решения горисполкома г. Горький о присвоении имени Ю. А. Гагарина улицам города и школе № 66 Сормовского района. Также будут представлены фотографии визита первого космонавта на ГАЗ, отзывы горьковчан на первый полет, приветственные телеграммы, фотография «Дяде Юре — ура!», стихи, посвященные Гагарину.

Напомним, что 12 апреля 1961 года был совершен первый полет человека в космос. Полет в космос принес Юрию Гагарину всемирную славу и известность. Гагарин с удовольствием откликался на приглашения советских людей, встречался с трудовыми коллективами заводов и фабрик своей страны. 8 февраля 1963 года он приезжал на Горьковский автозавод.