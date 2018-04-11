Ещё
Уникальные документы, связанные с именем Юрия Гагарина, покажут нижегородцам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»

Уникальные документы, связанные с именем Юрия Гагарина, покажут нижегородцам 

Нижегородская правда 37 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Комитет по делам архивов Нижегородской области представит 12 апреля документы, связанные с именем Юрия Гагарина.
Руководитель комитета Борис Пудалов покажет журналистам заметку внештатного корреспондента газеты «Горьковская правда» о пребывании первого космонавта Юрия Гагарина в Соцгороде с его автографом «Против опубликования в газете не возражаю», решения горисполкома г. Горький о присвоении имени Ю. А. Гагарина улицам города и школе № 66 Сормовского района. Также будут представлены фотографии визита первого космонавта на ГАЗ, отзывы горьковчан на первый полет, приветственные телеграммы, фотография «Дяде Юре — ура!», стихи, посвященные Гагарину.
Напомним, что 12 апреля 1961 года был совершен первый полет человека в космос. Полет в космос принес Юрию Гагарину всемирную славу и известность. Гагарин с удовольствием откликался на приглашения советских людей, встречался с трудовыми коллективами заводов и фабрик своей страны. 8 февраля 1963 года он приезжал на Горьковский автозавод.
Нижегородская правда: последние новости
Ректор Нижегородского лингвистического университета Борис Жигалев стал председателем Общественного совета при департаменте внешних связей Нижегородке выставили астрономические счета за лечение в таиландской клинике Как здоровье медицины на селе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые кадры с места крушения Ил-7659
Медведев анонсировал отставку правительства199
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии190
Украина начала операцию «Граница-2018»63
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров125
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
04:16
Медведев рассказал о защите России от террористов
Политика Происшествия
03:57
Делегация Госдумы прибыла в Сирию
Ближний Восток Политика
05:12
В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
Политика Ближний Восток
00:35
Первые кадры с места крушения Ил-76
Происшествия
03:00
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров
Личный счет
01:52
Пьяный охотник расстрелял детскую площадку в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение