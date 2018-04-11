Обновленная трасса Керчь — Севастополь откроется до конца года

"В ближайшие месяцы откроется автомобильное движение по Керченскому мосту, а до конца года — по автодороге от Керчи до Севастополя", — сообщил он.

Медведев сообщил, что в 2014 — 2017 годы на развитие Крыма из федерального бюджета направили почти 415 млрд руб.

"Буквально весь полуостров был поставлен на капремонт", — отметил он. За это время в Крым перебросили энергомост, реконструировали и обустроили аэропорты, морские терминалы, дороги, построили новую газотранспортную систему.

Говоря о развитии других регионов РФ , Медведев упомянул Дальний Восток.

"Пожалуй, еще никогда в современной истории не уделялось столько внимания Восточной Сибири и Дальнему Востоку, как за эти годы", — отметил он.

"В прошлом году рост инвестиций в основной капитал в регионе почти в четыре раза превысил общероссийские темпы", — сообщил премьер.

"Теперь около четверти всех прямых иностранных инвестиций приходится на Дальний Восток, а индексы промпроизводства, сельского хозяйства, строительства на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по стране", — подчеркнул он.