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Обновленная трасса Керчь — Севастополь откроется до конца года
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Обновленная трасса Керчь — Севастополь откроется до конца года 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Движение по обновленной автотрассе Керчь — Севастополь будет открыто до конца года, а по Крымскому мосту — в ближайшие месяцы. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчета в Госдуме о работе правительства.
"В ближайшие месяцы откроется автомобильное движение по Керченскому мосту, а до конца года — по автодороге от Керчи до Севастополя", — сообщил он.
Медведев сообщил, что в 2014 — 2017 годы на развитие Крыма из федерального бюджета направили почти 415 млрд руб.
"Буквально весь полуостров был поставлен на капремонт", — отметил он. За это время в Крым перебросили энергомост, реконструировали и обустроили аэропорты, морские терминалы, дороги, построили новую газотранспортную систему.
Говоря о развитии других регионов РФ, Медведев упомянул Дальний Восток.
"Пожалуй, еще никогда в современной истории не уделялось столько внимания Восточной Сибири и Дальнему Востоку, как за эти годы", — отметил он.
"В прошлом году рост инвестиций в основной капитал в регионе почти в четыре раза превысил общероссийские темпы", — сообщил премьер.
"Теперь около четверти всех прямых иностранных инвестиций приходится на Дальний Восток, а индексы промпроизводства, сельского хозяйства, строительства на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по стране", — подчеркнул он.
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