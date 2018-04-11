Возведение пристройки к школе началось в Пушкине

В подмосковном Пушкине началось сооружение четырехэтажной пристройки к школе №8, строительные работы планируется закончить в первом квартале будущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области

«В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал госуслуг поступило извещение о начале строительства пристройки к МБОУ СОШ №8, в рамках которой будет возведен учебный корпус на 450 мест по адресу: город Пушкино, улица Чехова, дом 8», — отмечается в сообщении.

Проектом предусмотрено строительство учебного корпуса общей площадью 8 тысяч квадратных метров. В четырехэтажном здании разместятся 18 учебных классов, технические и вспомогательные помещения. Также предусмотрено утепление фасада, замена старых оконных блоков на новые, замена кровельного покрытия с утеплением на здании существующей школы. Также выполнят мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения с установкой пандусов.

На прилегающей территории будет обустроено спортивное ядро: беговые дорожки, баскетбольные площадки и площадки с турниками, площадки для прыжков в длину и высоту.

Заказчиком работ выступает МКУ «Управление капитального строительства» города Пушкино . Планируемый срок окончания строительства — первый квартал 2019 года.