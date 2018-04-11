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Возведение пристройки к школе началось в Пушкине
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Возведение пристройки к школе началось в Пушкине 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Пушкине началось сооружение четырехэтажной пристройки к школе №8, строительные работы планируется закончить в первом квартале будущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
«В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал госуслуг поступило извещение о начале строительства пристройки к МБОУ СОШ №8, в рамках которой будет возведен учебный корпус на 450 мест по адресу: город Пушкино, улица Чехова, дом 8», — отмечается в сообщении.
Проектом предусмотрено строительство учебного корпуса общей площадью 8 тысяч квадратных метров. В четырехэтажном здании разместятся 18 учебных классов, технические и вспомогательные помещения. Также предусмотрено утепление фасада, замена старых оконных блоков на новые, замена кровельного покрытия с утеплением на здании существующей школы. Также выполнят мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения с установкой пандусов.
На прилегающей территории будет обустроено спортивное ядро: беговые дорожки, баскетбольные площадки и площадки с турниками, площадки для прыжков в длину и высоту.
Заказчиком работ выступает МКУ «Управление капитального строительства» города Пушкино. Планируемый срок окончания строительства — первый квартал 2019 года.
«Составлена программа проверок. Назначен ответственный инспектор. К плановым проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», — сказал начальник Главгосстройнадзора московской области Руслан Тагиев.
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