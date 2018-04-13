Переправа через реку Ока на теплоходе «Дмитрий Донской» начала работать для жителей Озер в Подмосковье

Жители городского округа Озеры в Подмосковье с 13 апреля 2018 г. могут переправиться через реку Ока на теплоходе «Дмитрий Донской», сообщили в пресс-службе ГБУ Московской области «Мосавтодор».

«Переправа жителей в городской округ Озеры осуществляется теплоходом «Дмитрий Донской». С сегодняшнего дня начала работать переправа через реку Ока. Перевозки жителей с утра осуществляются теплоходом «Дмитрий Донской», вместимость которого составляет 120 человек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 9 апреля в связи с поднятием уровня воды временно перекрыто движение на понтонном мосту через реку Ока в городском округе Озеры для автомобильного транспорта и пешеходов.

«Население города составляет 25 тыс. человек, на другом берегу реки Ока проживает порядка 4,6 тыс. человек. Протяженность объездного пути составляет около 70 км», — отметили в пресс-службе.