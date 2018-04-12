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Из-за паводка в Подмосковье пришлось убрать понтонный мост
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Из-за паводка в Подмосковье пришлось убрать понтонный мост 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Скандинавский антициклон принес в столицу ясную погоду. Воздух снова начал прогреваться. Но потепление только усилило паводок в Подмосковье. Уровень воды в Оке ежедневно повышается в среднем на метр. Из-за этого пришлось срочно демонтировать понтонный мост возле города Озеры.
Табличка — единственное, что осталось от автобусной остановки у подмосковного города Озеры. Ока медленно, но верно поглощает автомобильную дорогу. За несколько дней уровень поднялся почти на 6 метров. Понтонный мост даже пришлось временно убрать, иначе сооружение могло не выдержать напора воды.
"Это пошли грунтовые воды, потому что осенью насытился грунт. У нас осенью она поднималась почти на два метра. Грунт, как губка, насыщен. Началось таяние снега. Влага пошла в грунт, а он отдает свою воду водоему", — объясняет Владимир Моркунцов, начальник озерского понтонного моста.
Оживленную трассу, по которой ежедневно проезжают почти 7 тысяч машин, закрыли 9 апреля. На том берегу оказались отрезаны несколько деревень. Местным жителям теперь приходится искать объездные пути.
— Сейчас куда приходится ездить?
— Через Ступино. Можно через Коломну, но это большой круг.
— Сколько километров?
— До Ступина 30 и назад 30. 60 километров получается.
Каждый день вода прибывает примерно на один метр. Местные жители говорят, что такого здесь не было уже лет 10. Единственный способ перебраться на тот берег, это судно на воздушной подушке. Правда, за один раз оно может перевезти только 5 человек.
Спасатели дежурят у реки с 8 утра до 21 вечера. Они готовы прийти на помощь местным жителям в любой экстренной ситуации.
"Коммунальные службы, полиция, пожарные, скорая помощь — мы переправляем службы на тот берег и обратно. Сегодня мы переправили уже порядка 20 человек" — рассказывает Антон Чесноков, спасатель водно-спасательного отряда МБУ «Химспас».
В ближайшее время сюда планируют перебросить большой катер «Москва» вместимостью 120 человек.
"Есть ледовый затор в районе Акатьева и Коломны. А катер может идти только по чистой воде. Когда этот лед уйдет, мы пригоним сюда большой катер для пассажирских перевозок. Это снимет напряжение", — пояснил Дмитрий Богданов, глава ГО «Озеры».
По прогнозам специалистов, до конца апреля вода пойдет на убыль, и мост вернут на место. А пока местные жители приезжают сюда, чтобы просто полюбоваться рекой и сделать фото на память.
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