Эксперты: затянувшийся обвал рубля спровоцирует рост цен на новостройки

МОСКВА , 11 апр — РИА Недвижимость. Очередной обвал курса рубля может сказаться на рынке новостроек, причем самый пессимистичный сценарий связан с долгосрочным падением национальной валюты, рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

США в пятницу ввели новые санкции против России . В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. На этом фоне курс доллара в среду поднимался выше 64 рублей, а евро — выше 80 рублей.

Всё будет плохо

Падение курса рубля способно повлиять на цену жилья в Москве в сторону увеличения, если эта тенденция сохранится и станет долгосрочной, предупреждает заместитель генерального директора концерна «Крост» Марина Любельская. «Хотя сегодня есть основания полагать, что этот скачок носит импульсный характер», — уточняет она.

В периоды нестабильности среди населения возникают инфляционные опасения, и люди под влиянием ажиотажа покупают недвижимость, рассуждает коммерческий директор ФСК «Лидер» Ольга Тумайкина . Поэтому в краткосрочной перспективе стоит ожидать увеличения спроса на новостройки, что может повлечь за собой увеличение стоимости квадратного метра, добавляет она.

Как показали долгосрочные исследования, при изменении индекса обменного курса на 1% стоимость квадратного метра столичного жилья возрастала примерно на 800 рублей. При увеличении в такой же степени индекса цен на строительные материалы, номинальная цена квадрата увеличивалась еще на тысячу рублей, подсчитала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая . Так что при сохранении текущей негативной тенденции стоимость квадрата в новостройках может возрасти на несколько тысяч рублей, отмечает она.

Эксперты, опрошенные РИА Недвижимость также отметили, что рост цен на жилье может вызвать не только ажиотажный спрос, но и подорожание стройматериалов.

"Некоторые девелоперы используют при строительстве до 50-60% иностранных материалов. Их стоимость будет дорожать вслед за иностранной валютой и, чтобы компенсировать убытки и сохранить показатели маржинальности, компании будут вынуждены повышать цену квадратного метра", — предупреждает Любельская.

Снижение курса рубля может скорректировать планы по внедрению проектного финансирования, прогнозирует генеральный директор Tekta Group Роман Сычёв . Возможно, регулятору понадобится дополнительная ликвидность, которая в свою очередь ускорит инфляцию, а это неизбежно приведет к повышению ставок по кредитам и ценам на новостройки, объясняет он.

Всё будет хорошо

Эксперты также отметили, что сложившаяся ситуация с курсом рубля может и не оказать никакого существенного воздействия на рынок жилья.

Высокая конкуренция и большой объем предложения по-прежнему будут вынуждать девелоперов сдерживать цены даже в условиях снижения курса рубля, предполагает Литинецкая.

По сравнению с 2014 годом ситуация в строительной отрасли с точки зрения замещения импортных материалов и оборудования нормализовалась, поэтому такой фактор, как рост цен на стройматериалы, не сыграет столь драматичной роли, как раньше, добавляет Сычёв.

"Дело в том, что на московском рынке недвижимости финансовые модели составляются в рублях, и курсы валют не очень сильно на них влияют", — добавляет вице-президент по розничным продажам группы ПСН Екатерина Тейн

Если колебания краткосрочные, то они никак не отразятся на цене жилья, рассуждает руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев . Но даже если они будут носить более длительный характер и покажут большую амплитуду, у застройщиков есть вариант без повышения стоимости жилья, добавляет он.

"В таком случае застройщики обратятся к импортозамещению и отдадут предпочтения российским аналогам предусмотренных ранее комплектующих элементов, либо подберут импортные аналоги в другой валюте или просто дешевле", — заключает Родионцев.