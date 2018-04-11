Для дачи Тулеева незаконно захватили 70 тыс. квадратных метров леса (ВИДЕО)

Народные деньги для народного губернатора

Напомним, что еще в 2011 году, когда уже самый пожилой в стране глава региона Аман Тулеев начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем, кемеровские депутаты снабдили его «золотым парашютом». Разработанный и оперативно принятый закон о «Народном губернаторе» обеспечил Тулееву орден из драгоценных камней, ежемесячную выплату в 50 тыс. рублей с возможностью увеличения суммы, служебный кабинет с помощником в здании правительства для занятия общественной работой и пожизненное владение губернаторской резиденцией в селе Мазурово с ее содержанием за счет бюджета.

Для получения Тулеевым различных льгот и выплат чиновники придумали извращенную схему, утверждает в своем новом расследовании глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный . «Разные города и поселки вручали ему звания „народный губернатор“ или „почетный гражданин“, и за это ему платили деньги. Всего набегает 2, 97 млн рублей в год буквально ни за что. И это в восемь раз больше, чем получает средний житель этой области», — говорит Навальный.

Как выяснили активисты ФБК, резиденция скрыта примерно миллионом квадратных метров густого леса. На ее территории три дома общей площадью больше тысячи квадратных метров. «Вместо одной многоэтажной дачи Тулеев построил много одноэтажных. Всего мы насчитали 12 жилых домов. Это как собственная деревня», — отмечает Алексей Навальный.

На видео показано, как через всю резиденцию проходит дорога протяженностью почти один километр. «Это, наверное, лучшая дорога во всей Кемеровской области », — говорит глава ФБК, обращая внимание на качественный асфальт проезжей части. Также к резиденции протянута специальная сеть энергоснабжения, проложен газопровод и поставлена собственная вышка сотовой связи.

Природные различия

На участке госдачи более сорока хозяйственных построек — котельные, прачечные, погреба, водонапорная башня, склад и собственная артезианская скважина. На территории резиденции находится и пруд, площадью примерно 4 тыс. м2 с пирсом и фонтаном в центре. Рядом с пирсом дом, похожий на баню. Официальная площадь земельного участка, на котором находится губернаторская дача, около 156 тыс. м2, т. е. 15 га.

Чистые воздух и вода, которые окружают Тулеева, доступны далеко не каждому жителю Кемеровской области, утверждает Навальный. Он приводит цифры, показывающие, что по загрязненности водоемов сточными водами регион занимает седьмое место в России , а по загрязненности воздуха — третье. Экология в Кемеровской области — большая проблема и прямую ответственность за это несет Тулеев, поскольку это следствие его политики, говорит глава ФБК, отмечая, что по продолжительности жизни Кузбасс находится на 75 месте в стране.

Неофициальные владения

К официальным 156 тыс. м2 площади тулеевской резиденции добавлены и обнесены забором еще 70 тыс. м2 лесной земли. Таким образом, окружающий лес стал продолжением резиденции, говорит Алексей Навальный.

Кадр из видео ФБК Он напоминает, что сгоревший ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли более 60 человек, оказался самостроем, хотя мимо него многие годы проезжали все областные и городские чиновники. «Так это там у них в порядке вещей. Если для губернаторской дачи можно сделать такой откровенный самозахват земли, то уж за деньги вопрос разрешений и оформлений эти же чиновники решат вообще легко», — уверен руководитель ФБК.

Алексей Навальный называет отставку Тулеева под давлением общественности, которая сразу же привела его в кресло спикера областного совета депутатов, «дополнительным оскорблением всем нам и особенно жителям Кемеровской области». Оппозиционер недоумевает, почему люди должны платить бывшему губернатору и содержать его дачу. «Вряд ли найдется хоть один человек, готовый хоть копейку отдать для Тулеева», — уверен Навальный, обвиняя власть в нежелании слушать мнение граждан.