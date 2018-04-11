Ростовский ЭРЗ в I квартале 2018 года увеличил выпуск локомотивов из ремонта на 55Ростовский ЭРЗ в I квартале 2018 года…

Об этом стало известно в ходе важного отраслевого мероприятия — «Дня качества», который прошел в донской столице. Оно было посвящено эффективности сервисного обслуживания и эксплуатационной надежности локомотивного комплекса Российских железных дорог . Участие в совещании принимали руководители Дирекции тяги ОАО «РЖД», Группы компаний «ЛокоТех», заводов по ремонту тягового подвижного состава с различных регионов страны.

Отметим, что встречи в формате «Дня качества» проводятся регулярно и ставят перед локомотивным сообществом задачи устранения недостатков и решения проблемных вопросов в работе тягового подвижного состава.

Напомним, всего в 2017 году было отремонтировано 467 секций подвижного состава, что на 24,2% больше 2016 года. При этом объем производства товарной продукции составил порядка 4 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние десять лет. В 2018 году прогнозируемый рост производства составит не менее 30,5%.

Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод — одно из старейших российских предприятий железнодорожной отрасли. В настоящее время завод осуществляет средний и капитальный ремонт электровозов, ремонт линейного оборудования, а также выпускает продукцию механообрабатывающего производства.

Типы обслуживаемых локомотивов: ВЛ-80С, ВЛ-80Т, ЭП-10, ОПЭ-1, ОПЭ-1АМ. На заводе работает 11 цехов.