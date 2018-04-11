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Ростовский ЭРЗ в I квартале 2018 года увеличил выпуск локомотивов из ремонта на 55Ростовский ЭРЗ в I квартале 2018 года…
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Ростовский ЭРЗ в I квартале 2018 года увеличил выпуск локомотивов из ремонта на 55Ростовский ЭРЗ в I квартале 2018 года… 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Об этом стало известно в ходе важного отраслевого мероприятия — «Дня качества», который прошел в донской столице. Оно было посвящено эффективности сервисного обслуживания и эксплуатационной надежности локомотивного комплекса Российских железных дорог. Участие в совещании принимали руководители Дирекции тяги ОАО «РЖД», Группы компаний «ЛокоТех», заводов по ремонту тягового подвижного состава с различных регионов страны.
Отметим, что встречи в формате «Дня качества» проводятся регулярно и ставят перед локомотивным сообществом задачи устранения недостатков и решения проблемных вопросов в работе тягового подвижного состава.
Напомним, всего в 2017 году было отремонтировано 467 секций подвижного состава, что на 24,2% больше 2016 года. При этом объем производства товарной продукции составил порядка 4 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние десять лет. В 2018 году прогнозируемый рост производства составит не менее 30,5%.
Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод — одно из старейших российских предприятий железнодорожной отрасли. В настоящее время завод осуществляет средний и капитальный ремонт электровозов, ремонт линейного оборудования, а также выпускает продукцию механообрабатывающего производства.
Типы обслуживаемых локомотивов: ВЛ-80С, ВЛ-80Т, ЭП-10, ОПЭ-1, ОПЭ-1АМ. На заводе работает 11 цехов.
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