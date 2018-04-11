«ВТБ Капитал» прекратит анализ попавших под санкции UC Rusal и En+

Об этом говорится в обзоре инвестиционного банка.

«В связи с кадровыми перестановками в аналитическом отделе мы прекращает анализ En+ UC Rusal », — говорится в обзоре.

В обзоре указывается, что последние прогнозные цены и рекомендации аналитиков «ВТБ Капитала» для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) этих компаний больше не должны использоваться для принятия инвестиционных решений.

9 апреля инвестиционная компания «Атон» прекратила анализ En+ и UC Rusal в связи с новыми санкциями США , введенными 6 апреля. В тот же день аналогичное решение в отношении анализа UC Rusal принял « Ренессанс Капитал ».