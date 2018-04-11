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«ВТБ Капитал» прекратит анализ попавших под санкции UC Rusal и En+
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«ВТБ Капитал» прекратит анализ попавших под санкции UC Rusal и En+ 

Ведомости 43 минуты назад
Об этом говорится в обзоре инвестиционного банка.
«В связи с кадровыми перестановками в аналитическом отделе мы прекращает анализ En+ и UC Rusal», — говорится в обзоре.
В обзоре указывается, что последние прогнозные цены и рекомендации аналитиков «ВТБ Капитала» для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) этих компаний больше не должны использоваться для принятия инвестиционных решений.
9 апреля инвестиционная компания «Атон» прекратила анализ En+ и UC Rusal в связи с новыми санкциями США, введенными 6 апреля. В тот же день аналогичное решение в отношении анализа UC Rusal принял «Ренессанс Капитал».
11 апреля совет директоров UC Rusal покинули два независимых исполнительных директора — директор по стратегическим проектам ГК «Ренова» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онэксима» Даниэль Вольф. До этого из совета директоров компании ушли также независимый директор Филип Лэйдер и гендиректор швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг.
После введения санкций UC Rusal, оказавшаяся в «черном списке» минфина США, предупредила о возможности технического дефолта. Ее акции на Гонконгской бирже 9 апреля рухнули более чем на 50%. По итогам торгов 10 они подешевели еще на 8,7%.
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