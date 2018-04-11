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В Краснодаре выступит народный артист СССР Василий Лановой
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В Краснодаре выступит народный артист СССР Василий Лановой 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
15 апреля со сцены Концертного зала Кубанского казачьего хора прозвучит песенно-поэтический рассказ о «героях былых времен» Василия Ланового. Он будет представлен на примере киногероев артиста, олицетворяющих собирательный образ поколения, победившего страшную войну.
Программа проводится для ветеранов Великой Отечественной войны и тыла, ветеранов Вооруженных Сил, активистов ООД «Бессмертный полк России», жителей города, студентов и школьников, социально незащищенных категорий населения, уточнили организаторы.
Василий Лановой также выступит 16 апреля в Новороссийске и 18 апреля в Сочи с моноспектаклем «Живая поэзия», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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