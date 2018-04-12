Роскомнадзор направил YouTube запрос по поводу информации о незаконном сборе данных детей 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила администрации YouTube запрос с просьбой прокомментировать информацию о незаконном сборе персональных данных детей, не достигших 14 лет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Роскомнадзор как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных направил в YouTube запрос, в котором просит подтвердить или опровергнуть возможный факт обработки персональных данных несовершеннолетних лиц, не достигших возраста 14 лет, проживающих на территории России», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в случае подтверждения указанного факта Роскомнадзор просит предоставить сведения о принимаемых мерах, направленных на обеспечение соблюдения условий использования YouTube и норм федерального закона «О персональных данных».
Ранее западные СМИ сообщали, что правозащитные организации высказали обвинения в адрес видеохостинга YouTube, заявляя, что сервис занимается незаконным сбором информации о детях, не достигших 13-летнего возраста. Об этом, в частности, сообщил ранее на этой неделе телеканал CNN.