Роскомнадзор направил YouTube запрос по поводу информации о незаконном сборе данных детей

Уточняется, что в случае подтверждения указанного факта Роскомнадзор просит предоставить сведения о принимаемых мерах, направленных на обеспечение соблюдения условий использования YouTube и норм федерального закона «О персональных данных».

Агентство «Москва»: последние новости

ФССП предложила уведомлять лиц исполнительного производства через sms и личный кабинет на сайте госуслуг

Более 5 тыс. жителей Подмосковья прикрепились в режиме онлайн к поликлиникам с 1 марта

Первый в Подмосковье пункт буккроссинга открылся на ярмарке в Одинцово