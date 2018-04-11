Несмотря на предоставление субсидий, ППЖТ не могут приобрести новые локомотивы

«Сегодня мы находимся на грани списания практически 80% наших локомотивов. При этом, в финансовом плане позволить приобрести себе новые локомотивы в необходимом объеме мы не можем. Это показал прошлый год, даже в условиях действия субсидий, которые были предложены Минпромторгом России , мы не можем позволить себе приобрести эти машины», — пояснил он.

А. Маняхин отметил, что сейчас стоимость локомотива действительно очень высока. Он высказал идею о том, что предприятиям ППЖТ нужно скооперироваться с ЗАО «Трнасмашхолдинг и АО „Синара-Транспортные Машины“, высказать свои предложения по разработке машины, которая смогла бы удовлетворить спрос промышленных предприятий.