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В Белгороде с 14 апреля пустят дополнительные электрички
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В Белгороде с 14 апреля пустят дополнительные электрички 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
С 14 апреля в Белгородском регионе ЮВЖД пустят дополнительные электрички, сообщила пресс-служба ЮВЖД.
Пригородные поезда свяжут Белгород с Готней, Хотмыжском и Нежеголью. Ежедневно кроме четверга с 8.30 будут курсировать пригородные поезда №6002 «Белгород — Готня». Из Готни в Белгород можно будет ехать в 16.10.
Электрички №6803 сообщением «Готня — Хотмыжск» будут отправляться в 11.00, в обратном направлении — в 13.36.
Пригородные поезда сообщением «Белгород — Нежеголь» будут отправляться в 7.40 по вторникам, средам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Из Нежеголя в Белгорода электричка отправиться в 16.05.
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