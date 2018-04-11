В Белгороде с 14 апреля пустят дополнительные электрички

С 14 апреля в Белгородском регионе ЮВЖД пустят дополнительные электрички, сообщила пресс-служба ЮВЖД.

Пригородные поезда свяжут Белгород с Готней, Хотмыжском и Нежеголью. Ежедневно кроме четверга с 8.30 будут курсировать пригородные поезда №6002 «Белгород — Готня». Из Готни в Белгород можно будет ехать в 16.10.

Электрички №6803 сообщением «Готня — Хотмыжск» будут отправляться в 11.00, в обратном направлении — в 13.36.

Пригородные поезда сообщением «Белгород — Нежеголь» будут отправляться в 7.40 по вторникам, средам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Из Нежеголя в Белгорода электричка отправиться в 16.05.