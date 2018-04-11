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Кого в Ульяновске пожарные поймали на нарушениях?
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Кого в Ульяновске пожарные поймали на нарушениях? 

АиФ — Ульяновск 40 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Много ли нарушений уже обнаружили по результатам проверок торговых центров? Какие меры применяются к нарушителям?
Е. Чернова, Ульяновск
Нарушений выявлено много. В отношении некоторых заведений суд даже вынес решение о приостановлении деятельности.
— Сейчас опечатаны и закрыты для посещения три детских игровых зоны в ТЦ «Пушкарёвское кольцо» на Московском шоссе («Лазертаг», «ИгроПарк», «Чемпионы»), полностью закрыты ТРЦ «Альянс» на улице Рябикова и кинотеатр «Луна» на улице Камышинской — до вынесения судом окончательного решения, а руководителей предупредили об ответственности за несоблюдение требований, — сообщили в региональном Управлении службы судебных приставов.
Подробнее о ходе и результатах проверок — с. 2
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