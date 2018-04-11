Кого в Ульяновске пожарные поймали на нарушениях?

Много ли нарушений уже обнаружили по результатам проверок торговых центров? Какие меры применяются к нарушителям?

Нарушений выявлено много. В отношении некоторых заведений суд даже вынес решение о приостановлении деятельности.

— Сейчас опечатаны и закрыты для посещения три детских игровых зоны в ТЦ «Пушкарёвское кольцо» на Московском шоссе («Лазертаг», «ИгроПарк», «Чемпионы»), полностью закрыты ТРЦ «Альянс» на улице Рябикова и кинотеатр «Луна» на улице Камышинской — до вынесения судом окончательного решения, а руководителей предупредили об ответственности за несоблюдение требований, — сообщили в региональном Управлении службы судебных приставов.

Подробнее о ходе и результатах проверок — с. 2