«Диалог поколений» продолжился в библиотеках Калининграда

Калининграде в библиотеках состоялись четыре диалоговые площадки с участием молодежи, ветеранских общественных организаций и всех неравнодушных граждан.

Дискуссия «Герои: примеры из жизни» прошла в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова. В ней приняли участие курсанты Калининградского морского рыбопромышленного колледжа, Калининградского морского лицея, учащиеся старших классов школ города, волонтеры библиотеки. Вниманию присутствующих были предложены три видеоролика: «События на манежной площади 2010 год», «Спасение тонущей семьи», «Соцсети: Руферство». По окончании каждого видеоролика молодые люди представляли две точки зрения, отношение к увиденному. «Глазами переселенцев»: встреча-диалог с ветеранами труда и становления области» состоялась в библиотеке им. М. Горького.

На этой площадке встретились два поколения: учащиеся Калининградского морского лицея, школы №7 и ветераны становления области. Модератор площадки озвучила интересные факты и о взятии Кенигсберга советскими войсками, о послевоенной жизни города, о становлении его в советский период. Ветераны поделились своими воспоминаниями. Ребята вспомнили о своих близких, о тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны и тех, кто восстанавливал нашу область. Прекрасным дополнением к этой диалоговой площадке стали выставка-инсталляция «Дорогой героев, дорогой отцов» и книжная выставка «Кенигсберг — Калининград».