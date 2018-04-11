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«Диалог поколений» продолжился в библиотеках Калининграда
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«Диалог поколений» продолжился в библиотеках Калининграда 

Мой Калининград 40 минут назад
Фото: Мой Калининград
В Калининграде в библиотеках состоялись четыре диалоговые площадки с участием молодежи, ветеранских общественных организаций и всех неравнодушных граждан.
Дискуссия «Герои: примеры из жизни» прошла в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова. В ней приняли участие курсанты Калининградского морского рыбопромышленного колледжа, Калининградского морского лицея, учащиеся старших классов школ города, волонтеры библиотеки. Вниманию присутствующих были предложены три видеоролика: «События на манежной площади 2010 год», «Спасение тонущей семьи», «Соцсети: Руферство». По окончании каждого видеоролика молодые люди представляли две точки зрения, отношение к увиденному. «Глазами переселенцев»: встреча-диалог с ветеранами труда и становления области» состоялась в библиотеке им. М. Горького.
На этой площадке встретились два поколения: учащиеся Калининградского морского лицея, школы №7 и ветераны становления области. Модератор площадки озвучила интересные факты и о взятии Кенигсберга советскими войсками, о послевоенной жизни города, о становлении его в советский период. Ветераны поделились своими воспоминаниями. Ребята вспомнили о своих близких, о тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны и тех, кто восстанавливал нашу область. Прекрасным дополнением к этой диалоговой площадке стали выставка-инсталляция «Дорогой героев, дорогой отцов» и книжная выставка «Кенигсберг — Калининград».
В детской библиотеке имени Сергея Михалкова состоялся диалог «Прикоснись к подвигу сердцем». В нем принимали участие представители Совета ветеранов Московского района, учащиеся ДМШ им. Глинки, участники клуба «Юный пограничник» лицея № 17, учащиеся 7 класса МАОУ СОШ № 3. Участники активно обсуждали, что такое подвиг, доблесть, слава, память. На книжной выставке «Войны священные страницы навечно в памяти людской» была представлена документальная и художественная литература о войне из фондов библиотеки и проведен обзор. В библиотеке им. космонавта А. А. Леонова площадку назвали «Чтобы помнили…». В ней принимали участие старшеклассники школы — интерната — лицея — интерната и автор новой книги «Тайны» штурма Кенигсберга» Сергей Мыларщиков. Модератором диалоговой площадки стала сотрудник центральной городской библиотеки им. А. П. Чехова Ольга Стеценко. Эта книга — архивно-историческое исследование, созданное на основе документов.
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