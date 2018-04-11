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Началова испугала фолловеров снимком в купальнике
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Началова испугала фолловеров снимком в купальнике 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
В прошлом месяце 37-летняя эстрадная исполнительница Юлия Началова приняла участие в съемках программы «Жить здорово!», где призналась, что восемь лет назад у нее диагностировали мигрирующую подагру. Чтобы подобрать действенную терапию, певице пришлось долго лечиться в разных странах.
Недуг проявился в неэстетичных выступах на руках, которые на публике певица предпочитает прятать под перчатками. Однако несколько часов назад в ее «Инстаграме» появился кадр из новой фотосессии, где артистка позирует в купальнике. Любопытно, что на фото можно рассмореть не только фигуру, но и шишки на кистях рук и локтях.
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