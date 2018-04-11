Неприятный сюрприз для военных США от России

Ливии и Этим войскам для победы не нужны боеприпасы. Российские войска РЭБ способны обнаружить и обезвредить любую цель — от корабля и локатора до спутника. Военные конфликты последних десятилетий в Югославии, Ираке Сирии очень ярко показали, что бывает со странами, которые не обладают эффективной системой радиоэлектронной борьбы. У России такая система есть.

Комментарии подписчиков канала Military Update:

Bradley Shimels: Если русские думают, что их системы РЭБ настолько эффективны против передовых технологий самолетов США НАТО , если они думают, что будет так просто уничтожать противника, то они живут в мире фантазий!

sheldon sali: Давайте посмотрим, как вы будет защищать себя, когда война придет на вашу родную землю.

Henry Bearse: Пропаганда. Наши истребители-невидимки будут там работать вместе с беспилотниками. Конечно, у россиян есть хорошие технологии и оборудование. Но все это будет нелегко для обеих сторон.

Big Cahoona: Это что, комедия?

Terry Wainman: Что за чушь! Вы действительно думаете, что Россия может победить США, когда дело дойдет до противостояния? Россия не тратит 600 миллиардов долларов в год на армию. Кроме того, разница еще и в том, что Россия любит рассказать миру, что у нее есть гиперзвуковое ядерное оружие, но США не бахвалятся и не показывают, что у них есть в арсенале. Военный потенциал США существенно превосходит российский. Не надо забывать и о союзниках США по НАТО. Россия любит думать, что она является лидером, но ей лучше не совершать ошибок и не провоцировать США своими угрозами, иначе ее может постичь участь разбомбленного Бейрута

John White: Сколько из этих денег уходит впустую или в карманы элит. Держу пари, большой кусок исчезает. Так же, как большая сумма денег, которая исчезла из Пентагона незадолго до 9/11.

Terry Wainman: Неважно, коррупция есть во всех странах. Дело в том, что военный бюджет США больше, чем почти во всех странах мира вместе взятых! Посмотрите, что получили США в военном плане! 10 авианосцев типа Nimitz, один — типа Ford . Подводные лодки типа «Огайо» и «Вирджиния» являются самыми тихими и лучшими в мире. Военно-воздушные силы обладают новейшими, одними из лучших истребителей в мире: F-22 Raptor, F-35 и F-15 Eagle, А-18 Hornet, G-16 Falcon. Не говоря уже о сухопутных войсках, которые имеют лучшую подготовку в мире, потому что все в конечном счете сводится к деньгам. Чем больше у вас денег, тем качественне обучение и оборудование вы можете себе позволить.

John White: США и Израиль оставляют после себя в каждой стране, куда они вторгаются, полный беспорядок, и ничего не решают. Я бы сказал, тут нечем гордиться. Поэтому не имеет значения, сколько они тратят, они только оставляют страны в полном беспорядке, а затем они задаются вопросом, почему их так ненавидят. Кроме того, они заставляют своих союзников поверить в ложь, чтобы помочь им полностью уничтожить страны, в которые они хотят вмешаться.

Kinder Garfield: Сегодняшняя ситуация нервирует.

Leopard 1A1A5 Main Battle Tank: Фейк!

James Alexander: Крутой мультик!

S E: Это уже действует в Сирии…