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Костромскую область начинает затапливать: вода уже в домах
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Костромскую область начинает затапливать: вода уже в домах 

Kostroma.Today 47 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромской области объявлен режим повышенной готовности, узнал KOSTROMA.TODAY. Паводок наступает стремительно.
Первой в зону подтопления попала Нерехта.
По информации газеты «Нерехтская правда», сегодня ночью на плотине произошел размыв грунта на участке насыпи.
По информации пресс-службы областной администрации, на месте работают сотрудники МЧС, дорожники и строительные организации — всего более 80 человек. Они подсыпают склоны инертными материалами.
Сейчас в Нерехте проводятся беседы с местными жителями, им рассказывают, что делать в случае паводка.
По словам нерехтчан, к некоторым из них вода уже попала в дома. Она пребывает из-за проблем со сточными канавами.
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