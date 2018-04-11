Костромскую область начинает затапливать: вода уже в домах

Костромской области объявлен режим повышенной готовности, узнал KOSTROMA.TODAY. Паводок наступает стремительно.

Первой в зону подтопления попала Нерехта

По информации газеты «Нерехтская правда», сегодня ночью на плотине произошел размыв грунта на участке насыпи.

По информации пресс-службы областной администрации, на месте работают сотрудники МЧС , дорожники и строительные организации — всего более 80 человек. Они подсыпают склоны инертными материалами.

Сейчас в Нерехте проводятся беседы с местными жителями, им рассказывают, что делать в случае паводка.

По словам нерехтчан, к некоторым из них вода уже попала в дома. Она пребывает из-за проблем со сточными канавами.