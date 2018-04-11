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«Дефицит валюты ведет к повышению ее стоимость на внутреннем рынке»
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«Дефицит валюты ведет к повышению ее стоимость на внутреннем рынке» 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Стоимость валюты определяется балансом экспорта и импорта. Новые санкции в отношении компании „РусАл“ связаны с запретом на покупку российского алюминия иностранными компаниями. Стоит отметить, что основными рынкам сбыта „РусАла“ были Европа, Северная Америка, Юго-Восточная Азия, Япония и Корея, куда отправлялось почти 90% продукции металлургических заводов. В этих условиях невольно возникает дефицит валюты и как результат повышается ее стоимость на внутреннем рынке.
С другой стороны, нельзя забывать, что цены на нефть растут, а это укрепляет рубль. Полагаю, что если бы сейчас не были введены санкции, курс доллара не повысился бы, а снизился.
Что будет дальше? На мой взгляд, сейчас многое зависит от того, сумеет ли наше правительство обойти эти санкции, либо договориться с зарубежными (пока еще) партнерами».
Напомним, утром 11 апреля курс евро на Московской бирже впервые за два года превысил 80 рублей.
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