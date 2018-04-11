«Дефицит валюты ведет к повышению ее стоимость на внутреннем рынке»

«Стоимость валюты определяется балансом экспорта и импорта. Новые санкции в отношении компании „РусАл“ связаны с запретом на покупку российского алюминия иностранными компаниями. Стоит отметить, что основными рынкам сбыта „РусАла“ были Европа, Северная Америка, Юго-Восточная Азия, Япония Корея , куда отправлялось почти 90% продукции металлургических заводов. В этих условиях невольно возникает дефицит валюты и как результат повышается ее стоимость на внутреннем рынке.

С другой стороны, нельзя забывать, что цены на нефть растут, а это укрепляет рубль. Полагаю, что если бы сейчас не были введены санкции, курс доллара не повысился бы, а снизился.

Что будет дальше? На мой взгляд, сейчас многое зависит от того, сумеет ли наше правительство обойти эти санкции, либо договориться с зарубежными (пока еще) партнерами».