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Расширен список поселений НАО, доставка продуктов в которые субсидируется из бюджета
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Расширен список поселений НАО, доставка продуктов в которые субсидируется из бюджета 

ТАСС 45 минут назад
ТАСС, 11 апреля. Руководство Ненецкого автономного округа приняло решение расширить список поселений региона, для доставки продуктов в которые предусмотрена господдержка. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства округа.
"Администрация НАО расширила перечень поселений региона, на доставку продуктов в которые предусмотрена господдержка — субсидии на возмещение части затрат по доставке. К островным поселкам Бугрино и Варнек добавили Амдерму. Соответствующее поручение профильному департаменту дал глава Ненецкого округа Александр Цыбульский по итогам рабочей поездки в прибрежный арктический поселок", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на возмещение затрат по доставке продуктов в отдаленные поселения, уже с учетом Амдермы, будет выделено в 2018 году свыше 12 млн рублей. Сейчас на субсидию могут претендовать четыре организации, однако подчеркивается, что список потенциальных получателей господдержки не ограничен и на частичную компенсацию затрат могут претендовать и другие предприниматели, готовые начать работу в отдаленных поселениях.
Размер субсидии рассчитывается, исходя из стоимости транспортировки продуктов. Он составляет 80% от затрат на доставку наземным транспортом и 95% от затрат на доставку всеми остальными видами транспорта. Компенсация расходов по доставке предусмотрена для 18 видов продуктов: мясо, масло, сахар, чай, макаронные изделия, мука, крупы, свежие овощи и фрукты, молоко, кефир, сметана, сыр, колбасы и сосиски, произведенные на территории Ненецкого округа, соки и кондитерские изделия.
Поселок Амдерма расположен на побережье Карского моря, более чем в 400 км от столицы НАО города Нарьян-Мар.
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