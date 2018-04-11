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В Орле откроют мотосезон первомайским шоу
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В Орле откроют мотосезон первомайским шоу 

РИА 57 44 минуты назад
Фото: РИА 57
На 1 мая в Орле запланировано официальное открытие мотосезона. Мероприятие обещает быть масштабным. Проводится при поддержке УГИБДД, администраций городского и областного уровня.
К участию приглашают мотоциклистов из других городов. Обсудить детали можно в группе «ОрелМото». Там же проводится опрос среди потенциальных гостей и героев.
На 13 запланирован сбор колонны на площади Комсомольцев. В 14 мотоциклисты прибудут на площадь Ленина. В 14:30 начнутся шоу-программа, выступления каратистов и танцоров. Запланированы выставка старинных мотоциклов, старинных машин, конкурсы.
Сообщение В Орле откроют мотосезон первомайским шоу появились сначала на РИА 57.
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