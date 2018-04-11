В Орле откроют мотосезон первомайским шоу

На 1 мая в Орле запланировано официальное открытие мотосезона. Мероприятие обещает быть масштабным. Проводится при поддержке УГИБДД , администраций городского и областного уровня.

К участию приглашают мотоциклистов из других городов. Обсудить детали можно в группе «ОрелМото». Там же проводится опрос среди потенциальных гостей и героев.

На 13 запланирован сбор колонны на площади Комсомольцев. В 14 мотоциклисты прибудут на площадь Ленина. В 14:30 начнутся шоу-программа, выступления каратистов и танцоров. Запланированы выставка старинных мотоциклов, старинных машин, конкурсы.