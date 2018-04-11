По новому маршруту пройдёт первомайское шествие во Владивостоке

Состоялось первое организационное совещание.

Первомайское шествие во Владивостоке в 2018 году пройдет по новому маршруту, сообщает инстаграм Федерации профсоюзов Приморского края

«Первое совещание по подготовке и проведению первомайской демонстрации во Владивостоке. Внимание! Новый маршрут — возвращаемся на Светланскую! Подробности в ближайшее время. Ведет совещание врио губернатора Тарасенко А. В.», — говорится в сообщении.

Публикация от Профсоюзы Приморья (@fppk_prim)

9 Апр 2018 в 10:47 PDT Ранее департамент государственного заказа администрации Приморского края объявил электронный аукцион на оказание услуг по организации и проведению мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда.

Как уточняется в техническом задании, исполнителю предстоит организовать праздничную демонстрацию, посвященную Празднику Весны и Труда, выполнить наружное оформление согласно общей концепции праздника и провести праздничную концертную программу на центральной площади Владивостока и организовать работу локальных площадок.

«Исполнитель обеспечивает подготовку и проведение пролога и финала демонстрации. Пролог и финал должны содержать не менее двух не более четырех номеров, длительностью от трех до пяти минут с участием духовых оркестров, церемониальных отрядов», — говорится в техническом задании.

Планируется, что в демонстрации будут участвовать не менее 17 колонн. Также исполнитель должен организовать работу «Групп встреч» (не менее 600 человек и не более 1000 человек), поддерживающих праздничную атмосферу на пути следования колонн. «Группы встречи» должны быть снабжены праздничной атрибутикой, скандировать тексты и речевки, сопровождать проходящие колоны аплодисментами.

Победителем тендера в итоге было признано общество с ограниченной ответственностью «Эддисон». С ним заключили контракт на сумму два млн рублей.