Кто сломал карьеру губернатору Воробьеву

Официальная статистика гласит, что вся московская агломерация производит порядка 12 миллионов тонн отходов в год. Еще около 6 миллионов составляют промышленные отходы предприятий. Все это «изобилие» необходимо утилизировать, однако разросшиеся в Подмосковье «мусорные бунты» показывают, что эта отрасль совершенно запущена. Количество полигонов сократилось, а мощностей по переработке отходов не прибавилось.

— И лежит под этим, — констатирует руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, — в первую очередь «серая» прибыль. Заинтересованным лицам выгоднее получать ее по-черному, чем пытаться наладить систему. Потому что один мусоровоз, въезжающий на ТБО, стоит от 4 до 6 тысяч рублей. А в тех же «Воловичах», в Клину , в Долгопрудном при норме в сотню машин ежедневно проезжает больше тысячи. Та же ситуация и в «Кучино». Президент свалку закрыл, а машины все равно идут. Прибыль такая, что даже менеджеры среднего звена в этой сфере имеют личные «Порше» и «Майбахи».

«СП»: — А кто эти люди?

— Мы никак не можем выяснить, кому именно принадлежат полигоны, то же Ядрово. У нас же офшорный бизнес процветает, так что даже муниципальные и региональные подрядчики — это офшоры. Да, сидит на полигоне какой-то директор, но все прекрасно понимают, что он на самом деле ни за что не отвечает. А вот кто бенефициар — непонятно. Только большие игроки более или менее известны. Это сын Чайки, Абрамович был до недавнего момента. А вот кто занимается этим на уровне полигона? Возможно, это тот же Чайка, но и ниже есть исполнители и выгодополучатели.

«СП»: — Можно ли предположить, что все эти схемы выстроены в одну четкую взаимосвязанную цепочку? Или тут интересы разных групп?

— Тут есть определенный раздел сфер влияния. Даже теневой рынок — это всегда баланс чьих-то интересов. Тех, кто туда залезает, обладая определенной агрессией, а главное — ресурсами, чтобы себе какой-то кусок получить. И если мы смотрим Московскую область и Москву , то это все те же Абрамович до недавнего времени, Чайка, вроде бы даже Потанин, Чигиринский имел отношение, есть информация, что и сыновья Грефа тоже. То есть кто-то что-то контролирует. Но в целом это система, где все-таки действуют какие-то договоры, как говорится, чтобы не было войны.

«СП»: — Вот эти разборки, они как-то отразятся на других сферах деятельности? Регион не утонет при выяснении, кто, кому и сколько должен?

— Фактически так и есть. Закрытие кучинской свалки сломало политическую карьеру губернатора области. Мэр Балашихи Жирков построил рядом со свалкой жилые дома, на расстоянии 400 метров в охранной зоне. И формально это стало предлогом для закрытия полигона. После этого подмосковная система утилизации отходов оказалась неспособна «переварить» свалившийся на нее поток. После этого владельцы полигонов фактически объявили негласную войну губернатору за то, что тот плохо отстаивал их интересы. Были попытки возить мусор в Тверскую область , но она отказалась его принимать. Однако так далеко возить отходы не выгодно. Что остается делать? Поднимать цену на утилизацию. Но тогда падает норма прибыли. И то, что Абрамович в конечном итоге продал свою долю (имеется в виду доля в компании «МКМ Логистика» — авт.), означает, что он, видимо, недоволен теми нулями, которые получаются на выходе.

«СП»: — А почему губернатор Московской области не последует примеру Тульской и не скажет — ребята, все, хватит сюда нам мусор чужой завозить? По-моему, это сильно подняло бы его престиж в глазах граждан?

— Между Москвой и Московской областью была договоренность, что столица к 2018 году начнет сама перерабатывать весь свой мусор. Но этого не сделано, так куда Москве возить-то?

«СП»: — У них же есть полигон ТБО «Малинки» на присоединенных территориях, везли бы туда.

— Во-первых, там недавно был митинг, люди выступили против. Во-вторых, одни «Малинки» ситуацию не спасут. В-третьих, в римском праве есть такое понятие — сервитут. То есть когда на участке у вас находится водонапорная, скажем, вышка, то вы обязаны обеспечить к ней доступ. Андрея Воробьева , когда он вступал в должность губернатора, поставили в известность — у тебя тут под боком Москва, а с ее плотностью населения переработать весь тамошний мусор просто нереально. Это с одной стороны. С другой стороны, Воробьев сам выступил с инициативой сделать цивильной сферу переработки мусора как раз с учетом Москвы.

«СП»: — Письмо с просьбой закрыть несколько полигонов в Подмосковье губернатор писал президенту в 2013 году. Сейчас на дворе 2018 год, а ничего так и не сделано в сфере переработки. Почему же?

— Вопрос в том, что, видимо, эта утилизация мусора по-черному, его затаптывание, выгодно. Если вспомнить то же «Кучино», то до его закрытия в прилегающей лесополосе всегда было много бомжей, которые жили в шалашах и палатках. Их запускали на полигон, они отбирали и сортировали алюминиевые банки, полиэтилен, пластик и прочее. Кто-то его потом куда-то увозил. Значит, такая сортировка была кому-то настолько выгодна, что губернатора, видимо, элементарно отговорили от этого. Я так понимаю, что ответственность здесь несет министр экологии Московской области Александр Коган . У соответствующих органов также неплохо бы спросить, почему так получилось.

«СП»: — Почему министерство экологии Московской области, которое и выдает лицензии на утилизацию отходов, не заставит владельцев полигонов строить на этих территориях мусороперерабатывающие комплексы?

— Если делать это официально, то это значит, что нужно проводить какое-то лицензирование, пускать туда технадзор. А это контроль и прозрачная бухгалтерия. И те деньги, которые раньше просто уходили в карман, пойдут уже куда-то еще. Ведь в Ядрове почему все так сложилось? Потому что его владелец решил увеличить норму прибыли на фоне закрытия кучинской свалки и принял решение трамбовать прибывающий мусор техникой. В итоге это привело к усиленному газообразованию. А сейчас по теплу непонятно что будет, газообразование, полагаю, в разы усилится. Норма прибыли, конечно, выросла, но фактически в Волоколамске сейчас лежит химическая бомба. И том, что произошло, мы узнали только тогда, когда 6 тысяч человек вышло на площадь с требованием отставки губернатора.

«СП»: — Один из первых мусорных бунтов произошел в Орехово-Зуеве . Местная администрация объявила о строительстве мусоросжигающего завода в считанных сотнях метров от единственного роддома. В итоге под влиянием массовых протестов решение отменили. Сейчас мусоросжигание преподносится как панацея от мусорных завалов. Не специально ли провоцируются протесты проиив полигонов, чтобы люди «на ура» встретили мысль о заводах?

— В первую очередь эта ситуация порождена тем, что как московское, так и областное правительства оказались профнепригодны. Все-таки, когда вы получаете в руководство такие громадные перенаселенные агломерации, да еще при этом и активно поощряете их застройку, вы должны нести ответственность за состояние инфраструктуры. Иначе статус руководителя теряет свой смысл. Ведь если коммуникации не соответствуют плотности населения региона, значит вы профнепригодны. То, что сейчас порождено, на этом многие сейчас пытаются «погреть руки». Но это плоды недальновидной политики руководства. В 2013 году Воробьев собирался построить мусоропереработку, но не построил. Кто виноват? Воробьев. И сейчас он жалуется на какой-то заговор, на то, что кто-то поощряет эти мусорные завалы. Да, с одной стороны, это так и есть. Какие-то люди получили возможность влезть на этот рынок и используют все средства. Но, с другой стороны, ты же сам породил эту ситуацию. Фактически это уже политическая дестабилизация, потому что здесь уже социальные лозунги переходят в политические. А риски-то в регионе уже федерального уровня.

«СП»: — Вы говорили о том, что в настоящее время возможность попасть на мусорный рынок региона получили возможность другие интересанты. Птицы, так сказать, более высокого полета…

— Да. Это естественно. Потому что способ обычного складирования не обеспечивает безопасность и политическую стабильность. Вырастает более технологичный способ — сжигание. Правда, эксперты утверждают, что вводить его надо было как минимум лет 10 назад, а сейчас это уже тоже вчерашний день. Но так или иначе эти заинтересованные люди лоббируют мусоросжигание. Тут и «Ростех» , и «Роснано» , поговаривают, что и Вексельберг сюда подтягивается.

«СП»: — Все так серьезно?

— Да, складывается мощнейший экономический союз. Потому что ситуация в регионе аховая, Воробьев так и не построил отрасль. Хотя были моменты, когда финансирование области было выше, чем финансирование столицы. Но сколько денег губернатор тратит на один только пиар!

«СП»: — А вот эти заводы, насколько можно доверять заявлениям лоббистов о том, что они будут построены по передовой швейцарской технологии? И насколько они вообще соответствуют последнему слову экологической мысли? Ведь тот же завод в центре Вены , который любят приводить в пример наши чиновники, будет закрыт, как и прочие ему подобные сооружения по всей Европе.

— Седьмого апреля должен был пройти мощный митинг против свалок. Областное правительство, видимо, испугавшись последствий, 6 апреля в Красногорске пошло на переговоры с организаторами, среди которых были такие фигуры как Дмитрий Трунин и Сергей Удальцов . За круглым столом бок о бок с представителями Грудинина была вынуждена работать Марина Юденич, которая в свое время выступала резко против этого кандидата в президенты. Власти озабочены тем, чтобы доказать общественности безопасность заводов, потому что лидеры протеста заявили свое несогласие с мусоросжиганием. Областное правительство обещало что-то предоставить.

«СП»: — Предположим, политическое руководство региона сменилось. Ситуация быстро придет в норму?

— Представьте себе потоп. У вас прорвало дамбу, затопило город, смыло половину домов. Последствия устраняются годами. Так и здесь. Новому руководству региона все равно придется устанавливать отношения с лидерами протеста, водить их за руку и устанавливать систему мониторинга. Нынешнее руководство, полагаю, на это не способно, потому что мусора на самом деле гораздо больше, чем официально заявляется. Эта работа очень серьезная. Не на год и не на два.

«СП»: — Можете предположить, сколько лет это займет в среднем?

— Давайте порассуждаем. Анатолий Чубайс заявил, что первый завод будет построен, если начать это делать прямо сейчас, только к 2020 году, хотя я и не очень доверяю этому человеку. То, что собирается строить «Ростех», это самое простейшее решение проблемы, но это минимум два года на один завод. А сколько их нужно, десять, пятнадцать? Понимаете, эта ситуация системная, с этим надо работать лет 5-10, иначе ее не решить. Кроме того, у них же ранее была гарантия под строительство заводов такая, что вырабатываемую ими электроэнергию будут закупать. Не помню точно, какая компания давала эту гарантию, но суть в том, что в связи со сменой собственника она ее уже отозвала обратно. Так что строительство этих мусорных электростанций сейчас находится в подвешенном состоянии.

«СП»: — А зачем в стране, где несметное количество нефти и газа, а также куча мощностей по выработке дешевой энергии, строить станции, вырабатывающие дорогую энергию?

— Так а мусор куда девать? Делать мусоросортировочные станции — непростая задача даже по менеджменту. За этим всем же надо следить, поддерживать. Это нетривиальная задача.

«СП»: — То есть рециклингу и раздельному сбору мусора в области не бывать?

— Это уже вопрос моральности элит и дикого рынка. Вот Абрамович вышел из этого бизнеса, потому что его не устраивают те нули, которые получаются на выходе. Есть у него возможность вложиться в это дело, но он не хочет. Народ, кстати, мусоросжигания не хочет. И если запустят завод, то посмотрим, что произойдет в обществе. Это в Балашихе прокатило, ««Кучино»» закрыли, пришел один миллиардер и воткнул свои факелы из Голландии . Он из правительства области получил свои 4,5 миллиарда рублей, а народ в Балашихе не в восторге — как воняло раньше, так и воняет. Тут масштаб целой области, проблема общественности. И если государство не решит проблему мусора иначе, чем через мусоросжигание (а иначе-то, кстати, оно, видимо, не сможет), то политические риски сохранятся, волнений не избежать. Московскую агломерацию спасет только раздельный сбор мусора.

«СП»: — Кстати, о вони. Наделавшее много шума пресловутое предупреждение МЧС о том, что москвичам не рекомендовано находиться на улицах и плотнее закрывать окна в домах, так как в воздухе благоприятные обстоятельства для размножения бактерий, действительно было какой-то случайностью? Или под этим действительно что-то крылось, заранее готовятся?

— Думаю, готовятся заранее. Мониторинг же в МЧС ведется, они там все прекрасно понимают. Ведь вспомните, когда был предыдущий теплый сезон, воняло везде. Где-то меркаптаном, где-то сероводородом. А сейчас летом, когда начнется Чемпионат мира по футболу, представляете, как вонять будет?