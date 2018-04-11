Рыбаки северного бассейна за год стали на треть чаще нарушать законодательство

МУРМАНСК , 11 апреля. / ТАСС /. Рост количества выявленных правонарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды рыбопромышленными предприятиями северного бассейна за год составил 35%. Об этом сообщает в среду пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

"Количества выявленных правонарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды выросло в 2017 году на 35% по отношению к 2016 году", — сообщает ведомство.

Такой рост отмечается несмотря на снижение общего количества контрольно-проверочных мероприятий на 22%, в том числе контролей выгрузки в порту на 20%, добавили в ведомстве.

Самыми частыми нарушениями, зафиксированными в 2017 году, стали попытки сокрытия части уловов при доставке в порт, наличие на борту судов неучтенной рыбопродукции, а также нарушения экологического законодательства.