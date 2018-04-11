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Рыбаки северного бассейна за год стали на треть чаще нарушать законодательство
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Рыбаки северного бассейна за год стали на треть чаще нарушать законодательство 

ТАСС 49 минут назад
МУРМАНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Рост количества выявленных правонарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды рыбопромышленными предприятиями северного бассейна за год составил 35%. Об этом сообщает в среду пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.
"Количества выявленных правонарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды выросло в 2017 году на 35% по отношению к 2016 году", — сообщает ведомство.
Такой рост отмечается несмотря на снижение общего количества контрольно-проверочных мероприятий на 22%, в том числе контролей выгрузки в порту на 20%, добавили в ведомстве.
Самыми частыми нарушениями, зафиксированными в 2017 году, стали попытки сокрытия части уловов при доставке в порт, наличие на борту судов неучтенной рыбопродукции, а также нарушения экологического законодательства.
Для предотвращения нарушений недавно в Пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району состоялась встреча руководства управления с главами крупных рыбопромышленных объединений Северного рыбохозяйственного бассейна при участии представителей властей и надзорных органов региона. Рыбаки рассказали об имеющихся проблемах и сложностях, входящих в сферу влияния пограничного ведомства.
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