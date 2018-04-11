Ещё
Пасхальная ярмарка прошла в храме Торжества Православия в Лианозове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»

Пасхальная ярмарка прошла в храме Торжества Православия в Лианозове 

Управа района Лианозово 52 минуты назад
Фото: Управа района Лианозово
В Великую субботу, 7 апреля, в храме Торжества Православия, расположенном на территории района Лианозово, прошли мастер-классы для детей и благотворительная пасхальная ярмарка. Принять участие в мероприятиях смогли все желающие, без возрастных ограничений. Об этом сообщается на сайте храма.
«Все собранные средства пойдут на детскую воскресную школу и иконостас храма», — отмечается в сообщении на сайте храма.
Напомним, храм Торжества Православия находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, владение 77. (вт)
Управа района Лианозово: последние новости
Освещение восстановили в одном из дворов на Абрамцевской Ограждение газона отремонтировали на Новгородской улице Фото и письма героев Великой Отечественной примут в центре госуслуг Лианозова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые кадры с места крушения Ил-7663
Медведев анонсировал отставку правительства204
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии223
Украина начала операцию «Граница-2018»64
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров128
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
06:09
Кремль назвал дату инаугурации Путина
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
04:16
Медведев рассказал о защите России от террористов
Политика Происшествия
03:57
Делегация Госдумы прибыла в Сирию
Ближний Восток Политика
05:12
В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
Политика Ближний Восток
00:35
Первые кадры с места крушения Ил-76
Происшествия
03:00
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение