Пасхальная ярмарка прошла в храме Торжества Православия в Лианозове

В Великую субботу, 7 апреля, в храме Торжества Православия, расположенном на территории района Лианозово, прошли мастер-классы для детей и благотворительная пасхальная ярмарка. Принять участие в мероприятиях смогли все желающие, без возрастных ограничений. Об этом сообщается на сайте храма.

«Все собранные средства пойдут на детскую воскресную школу и иконостас храма», — отмечается в сообщении на сайте храма.

Напомним, храм Торжества Православия находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, владение 77. (вт)