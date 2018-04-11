В России заработала первая «народная» интернет-обсерватория

МОСКВА , 11 апр — РИА Новости . AstroNYX, первая в мире «открытая» сеть автоматизированных телескопов, работой которых может управлять любой интернет-пользователь, получила первые фотографии и готовится к работе с первыми добровольцами. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

"После запуска проекта не нужно будет покупать дорогую аппаратуру, погружаться в технические детали и ждать ясного неба, чтобы увидеть звезды. Каждый человек сможет наблюдать за небом со смартфона или компьютера. Мы планируем дать доступ к сайту первым бета-тестерам уже летом", — заявил Виктор Черников, директор группы компаний НСТР.

Сегодня в мире существует несколько сетей роботизированных телескопов, таких как российский проект «МАСТЕР», созданный усилиями ученых из МГУ , которые одновременно наблюдают за ночным небом в разных странах и даже на разных континентах. Они позволяют вести наблюдения за огромными участками ночного неба и оперативно реагировать на появление новых вспышек сверхновой, затмения и прочие интересные события в космосе.

Телескоп сети AstroNYX в Белгороде

Все подобные сети открыты для астрономов-профессионалов, однако простым людям получить доступ к ним не так то просто. Как правило, у обывателей есть возможность заказать фотографию конкретного объекта, но они не могут самостоятельно управлять телескопом и наблюдать за ночным небом тогда, когда им это нужно.

Впервые такая возможность появилась у пользователей сети в 2004 году, когда заработал проект Slooh — первая в мире «общественная» интернет-обсерватория. Ее пользователи получили возможность видеть то, на какие объекты «смотрит» один из телескопов на Канарских островах, в Чили и в Испании , и даже управлять его положением, уровнем приближения и прочими параметрами.

Первый российский проект такого рода — AstronNYX — будет запущен в нашей стране уже в ближайшее время. Он начался как краудфандинговый проект на сайте Boomstarter в 2016 году, и его реализацией уже три года занимается российский космический стартап НСТР, одно из подразделений которого недавно создало и протестировало первый в России частный ракетный двигатель.

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Как отмечает Черников, AstroNYX сейчас близок к полноценному запуску — построена вышка под первый телескоп сети в одном из районов Курской области , благоприятном для наблюдений, подготовлено необходимое для этого программное обеспечение и идет внутреннее тестирование программ и оборудования. В ближайшее время начнется бета-тестирование проекта среди добровольцев, посетивших сайт «народной» обсерватории.

Участники тестирования уже использовали телескоп и связанные с ним программные инструменты для получения фотографий Луны, далеких галактик и туманностей, возникших в результате взрыва сверхновой в недавнем астрономическом прошлом.

Каждый такой телескоп будет обладать диаметром в 10-25 сантиметров и матрицей в 16 мегапикселей, чего достаточно для любительских астрономических наблюдений и обучения школьников. Как надеются создатели AstroNYX, их сеть сделает астрономию более популярной и среди учащихся, и среди преподавателей, и возродит интерес к этой науке.