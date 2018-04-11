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УФАС прикрыло подрядчика
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УФАС прикрыло подрядчика 

ТВ-МИГ 48 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса powerfieldsengineering.com  Владимирское региональное управление Федеральной антимонопольной службы внесло ООО «Владимирская проектная компания» в реестр недобросовестных подрядчиков, сообщает официальный сайт ведомства.
С жалобой в комиссию УФАС на общество с ограниченной ответственностью обратились сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Гороховецкого района. По данным заказчика, компания нарушила условия контракта, а именно не разработала проектно-сметную документацию и заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Комиссия УФАС установила факт недобросовестности «Владимирской проектной компании» при исполнении контракта и включила общество в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
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