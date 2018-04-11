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В России решили открыть майнинговую долину
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Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»

В России решили открыть майнинговую долину 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Калининградские власти планируют создать «майнинговую долину» рядом с электростанциями области, заявил губернатор Антон Алиханов на открытии международного стратегического форума по интеллектуальной собственности.
«Мой заместитель ведет переговоры с несколькими потенциальными инвесторами о создании рядом с энергостанциями некой «майнинговой долины». Майнинговая тема с учетом переизбытка электроэнергии классно зайдет, как мне кажется, надо продолжать ее реализовывать. Уверен, что мы сможем показать где-то через год, через два такую «майнинговую долину», — передает РИА «Новости» слова Алиханова.
Напомним, 20 марта в Госдуму внесен законопроект, согласно которому цифровые финансовые активы не признаются законным средством платежа на территории России.
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