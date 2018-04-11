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Медицинский центр в Тюмени не выбрасывал ксерокопии паспортов клиентов
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Медицинский центр в Тюмени не выбрасывал ксерокопии паспортов клиентов 

ТАСС 49 минут назад
ТЮМЕНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Ксерокопии клиентов медицинского центра «Авиценна» в Тюмени не выбрасывались в мусорные баки у центра. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.
Ранее местные СМИ сообщали, что ксерокопии паспортов тюменцев были выброшены в коробках у мусорных баков у медицинского центра «Авиценна» по улице Монтажников. Пользователи соцсетей обвинили руководство центра в нарушении закона о персональных данных.
"Таким несоответствующим образом утилизированы бумаги некой компании, которая закрывается. К частному медицинскому центру, расположенному неподалеку, данные архивы не имеют никакого отношения, это не данные пациентов. Если документы оказались на мусорке рядом с центром, это не значит, что они попали туда именно из медучреждения", — сказала Малыгина.
В медицинском центре «Авиценна» ТАСС сообщили, что организация не имеет никакого отношения к выброшенным документам. «Это документы управляющей компании, расположенной в соседнем доме, мы к ним отношения не имеем. В настоящее время коробок с документами возле мусорки нет», — сказала собеседница агентства.
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