Медицинский центр в Тюмени не выбрасывал ксерокопии паспортов клиентов

ТЮМЕНЬ , 11 апреля. / ТАСС /. Ксерокопии клиентов медицинского центра «Авиценна» в Тюмени не выбрасывались в мусорные баки у центра. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

Ранее местные СМИ сообщали, что ксерокопии паспортов тюменцев были выброшены в коробках у мусорных баков у медицинского центра «Авиценна» по улице Монтажников. Пользователи соцсетей обвинили руководство центра в нарушении закона о персональных данных.

"Таким несоответствующим образом утилизированы бумаги некой компании, которая закрывается. К частному медицинскому центру, расположенному неподалеку, данные архивы не имеют никакого отношения, это не данные пациентов. Если документы оказались на мусорке рядом с центром, это не значит, что они попали туда именно из медучреждения", — сказала Малыгина.

В медицинском центре «Авиценна» ТАСС сообщили, что организация не имеет никакого отношения к выброшенным документам. «Это документы управляющей компании, расположенной в соседнем доме, мы к ним отношения не имеем. В настоящее время коробок с документами возле мусорки нет», — сказала собеседница агентства.